Alberto Rosa 03 AGO 2026 - 19:32h.

Una patrulla ha localizado al animal herido y sin poder volar y ha sido atendido por un centro de recuperación de fauna

Un incendio en una parcela en Roales, Zamora, obliga a evacuar una fábrica de residuos y a cortar un carril de la autovía

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Los incendios forestales dejan a su paso imágenes muy difíciles de sobrellevar. A las hectáreas y árboles calcinados se suman otras víctimas más silenciosas: la fauna que habita las zonas arrasadas por las llamas.

Son aquellos animales que pierden el que era su hogar y quedan desorientados o heridos. Una patrulla de la Guardia Civil de Coria, en Cáceres ha localizado a un buitre incapaz de volar en la zona afectada por el incendio de Casas de Millán, en Cáceres, ya estabilizado.

Ha sido esta mañana, pasadas las 09:00 horas de la mañana cuando los agentes han rescatado al animal. Tal y como ha informado el instituto armado en sus redes sociales, la patrulla contactó con el Centro de Recuperación de Fauna y Educación Ambiental Los Hornos, en Sierra de Fuentes, Cáceres.

Los profesionales de centro se hicieron cargo del traslado del ave para examinarle y proporcionarle los cuidados necesarios. Este rescate muestra la otra cara del incendio, iniciado el pasado sábado en el entorno del Puerto de los Castaños originado al arder un camión en la Autovía de la Plata (A-66).

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El fuego ha calcinado 1.352,22 hectáreas, afectando al hábitat de numerosas especies silvestres que allí habitan. La Guardia Civil ha realizado numerosos rescates a animales afectados por los incendios que han afectado al país en los últimos días.

Los agentes mostraron el rescate a varios perros que se encontraban en Pelayos de la Presa, una de las zonas más afectadas por el incendio de la Comunidad de Madrid el pasado 24 de julio. Un vídeo que se convirtió en símbolo de esperanza y ejemplaridad.

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“En las evacuaciones cada segundo corre en nuestra contra. La virulencia del fuego en las últimas horas está multiplicando estas salidas urgentes de las viviendas aledañas. No dejamos a nadie atrás, sea la especie que sea”, se podía leer en el vídeo.