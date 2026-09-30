Maitena Berrueco 30 SEP 2026 - 19:30h.

No son agresivas, pero cuidado con pisar, por descuido, estos mini túneles porque pueden sentirse atacadas

Los inverosímiles lugares en los que los enjambres de abejas buscan refugio, huyendo del calor

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BilbaoLejos de las colmenas donde las abejas obreras se someten al férreo dominio de la abeja reina y viven en comunidad, existen abejas hembras que ella solas construyen sus propios nidos, bajo tierra, para sus crías: sin colmenas, sin reinas y sin producir miel, pero con un importantísimo papel en la naturaleza. ¡Cuidado con pisarlas!

Bajo los mini túneles, que pueden ser de hasta 20 centímetros de profundidad, se encuentran las abejas andrenas, conocidas como abejas mineras. Excavan una especie de pequeños túneles en la tierra y ahí crían a su descendencia.

Existen, además de esta, otras muchísimas especies de abejas. Algunas como la que se ha detectado este verano en Almería, es peligrosa y capaz de destruir la madera en cuestión de días.

No son agresivas, pero ¡Cuidado!

No cualquier lugar reúne las condiciones óptimas para que estas abejas se muden dispuestas a construir allí sus nidos, donde acumularán alimento para sus futuras crías. Normalmente, escogen zonas ajardinadas, con suelos arcillosos y tierra suelta, lugares soleados, a veces cerca de las raíces de los árboles y con una humedad adecuada. Al parecer, eso es lo que han encontrado en el bilbaíno parque de Doña Casilda, en el que durante los últimos años, las abejas mineras han hecho su aparición, si bien este 2026 algo antes de lo habitual.

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Su frenético ir y venir, saliendo y entrando de los agujeros excavados en la tierra han obligado a los bomberos a acotar varias zonas ajardinadas de este parque para evitar pisar sus nidos. Estos polinizadores juegan un papel clave en la naturaleza porque ayudan a la floración de numerosas plantas silvestres y árboles. No son agresivas, tienen aguijones muy pequeños y solo se defienden si creen que sus huevos están siendo atacados o si se sienten atrapadas. Así que, ¡Mucho cuidado con pisar sus nidos!

Los bomberos se encargan en entornos urbanos, como la Villa de Bilbao, de retirar enjambres o en este caso, acotar las zonas donde las abejas mineras han construido sus nidos, para evitar picaduras y para proteger a estos insectos que son claves en la naturaleza.