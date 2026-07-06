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Catalunya

Un jabalí entra en una residencia de Balaguer, en Lleida y hiere a una trabajadora

Un jabalí
El jabalí ha entrado por la zona del gimnasio de la residencia. Europa Press
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Un jabalí ha entrado este lunes en una residencia geriátrica Sant Domènec de Balaguer, en la comarca de la Noguera (Lleida), y ha herido a una trabajadora.

El jabalí ha entrado por la zona del gimnasio y ha golpeado a la trabajadora derribándola e hiriéndole en la pierna, según han informado a EFE fuentes del centro.

Los Bomberos de la Generalitat han logrado confinar el animal, que ha sido sedado or Agentes Rurales para retirarlo de la residencia. La trabajadora ha sido atendida por Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y, después, por el Centro de Atención Primaria (CAP) de Balaguer.

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