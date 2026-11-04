El trabajador, que llevaba 18 años en la entidad, ha reconocido que lo hacía por “simple curiosidad”

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Un empleado de Kutxabank destinado en Hondarribia ha sido despedido después de que una auditoría interna haya descubierto que había consultado sin justificación profesional los datos financieros de varios clientes, incluidos sus ingresos y nóminas.

El trabajador ha reconocido que lo hacía por “simple curiosidad” y porque “me gusta saber lo que cobra la gente”, según informa ‘El Diario Vasco’. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la procedencia del despido y ha rechazado su recurso para recuperar el puesto de trabajo.

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El empleado, que llevaba casi 18 años en la entidad, consultó sin justificación los datos financieros de los clientes, entre ellos tres empleados de ArcelorMittal. Durante la investigación reconoció que lo había hecho por “simple curiosidad” y porque le gustaba saber cuánto cobraba la gente.

Sospechas de la directiva de una empresa

El origen del caso se remonta a una reclamación presentada el 20 de diciembre de 2024 por una directiva de ArcelorMittal ante el canal ético de Kutxabank. La mujer trasladó sus sospechas de que alguien había consultado sus datos financieros sin autorización.

Dicha sospecha surgió después de una conversación laboral en la que una compañera comentó que su marido trabajaba en un banco y criticó los salarios del comité de dirección. La denunciante señaló que era la única integrante de ese órgano que tenía una cuenta en Kutxabank y pidió a la entidad que investigara si alguien había consultado su información bancaria sin consentimiento ni justificación profesional.