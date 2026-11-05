Maitena Berrueco 05 NOV 2026 - 05:30h.

Zalla, con poco más de 8.000 vecinos, cuenta con 34 pasos a nivel y tres muertos en cinco años

La víctima de 56 años fue arrollada en un paso a nivel cuando, al parecer, trataba de alcanzar a una de sus perritas

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BilbaoEste pasado lunes 2 de noviembre la tragedia volvía a cebarse con Zalla, un pequeño municipio vizcaíno de poco más de 8.000 habitantes, que perdía a otro de sus vecinos, Sergio de 56 años, atropellado por el tren que cubría la línea La Calzada-Bilbao, en un paso a nivel, sin barreras ni avisos luminosos, a la altura de barrio de Aranguren. En los últimos cuatro años y medio se han contabilizado tres víctimas mortales, una de ellas una adolescente de 17 años.

Con 34 cruces ferroviarios a lo largo del entramado urbano, Zalla es el municipio vasco que ostenta el dudoso honor de tener más pasos a nivel y se ha convertido con el tiempo, en un punto negro de la red ferroviaria española. Los vecinos llevan décadas reclamando la eliminación de algunos de estos cruces que ponen en peligro la seguridad de los vecinos de la localidad. A pesar de que la supresión de algunos de esos cruces está prevista, la realidad es que aún no se ha materializado su desaparición.

Hace cuatro años, una tarde de mayo de 2022 a primera hora, Olatz, una menor de 17 años moría arrollada en uno de los pasos a nivel de Zalla. El tren arrastró el cuerpo de la menor varios metros. Murió en el acto. La muerte de Olatz provocó una oleada de indignación y rabia en un pueblo cosido a pasos a nivel e impulsó lo que parecía el principio del fin de algunos de esos cruces ferroviarios, en concreto de 12 de ellos.

Más cruces, más inseguridad

Sin embargo, liberar más de un kilómetro de vías por el centro urbano no avanza al ritmo deseado por los vecinos y no fue hasta verano del pasado año, cuando Adif adjudicó la redacción del proyecto para la reordenación de la red ferroviaria que contempla la eliminación de esos pasos a nivel. Solo dos meses más tarde de ese trámite, el conductor de una furgoneta de reparto perdía la vida en un paso a nivel sin barreras de Zalla.

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Nuevo estallido de indignación vecinal y el anuncio del Ministerio de Transportes de acelerar la supresión de esos puntos negros. Pese a todo, un año más tarde de esa última víctima mortal y cuatro años y medio después del fallecimiento de Olatz, los pasos a nivel siguen donde estaban y Zalla pierde a otro de sus residentes en similares circunstancias. El último atropello mortal, ocurrido este pasado lunes, se produjo precisamente en uno de esos cruces destinados a ser borrados del mapa urbano de la localidad.