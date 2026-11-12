Redacción Euskadi 12 NOV 2026 - 18:31h.

El vecino conflictivo residiría desde hace tres años en un piso de alquiler social de Alokabide, la agencia pública vasca

Vecinos de Barakaldo, en Vizcaya, atemorizados por un individuo que amenaza con quemar el bloque: "Vivimos acojonados"

Compartir







BilbaoEl simple hecho de tener que salir al rellano, en el número 15 de la calle Ramón y Cajal de la localidad vizcaína de Sestao, les supone a muchos vecinos pasar, lo que se dice, un auténtico mal trago. Al otro lado de la puerta de sus domicilios, desconocen con qué se van a encontrar, después de años soportando el ir y venir de personas, ajenas a la comunidad, que acudirían a uno de los pisos donde, según denuncian, se vende droga y frecuentan prostitutas; de presenciar peleas; consumos en el rellano; gente dormida en las escaleras y todo tipo de desperfectos en las zonas comunes.

Se da la circunstancia de que, según han denunciado algunos de los residentes, en este caso el vecino conflictivo residiría en una vivienda propiedad de Alokabide, la agencia pública vasca de alquiler social. Los presuntos impagos de la renta, por parte de este inquilino, habrían llevado a que se dictara una orden de desahucio que debería haberse ejecutado a finales del pasado mes de octubre.

Un lanzamiento que el resto de residentes ansiaba, pero que finalmente no se ejecutó porque el juzgado solicitó un nuevo informe de vulnerabilidad. Alokabide ha recurrido la decisión judicial.

Miedo a que provoque un incendio

El miedo se ha extendido por este edificio, porque a los problemas de convivencia que vienen sufriendo durante los últimos tres años, se suma ahora el temor a que el fuego devore sus viviendas. La razón que esgrimen es que el inquilino señalado tendría cortado el suministro de luz tras no haber abonado, tampoco, los recibos correspondientes y estaría, según dicen, haciendo fuego en casa. De hecho, algunos de los residentes advertían en la cadena vizcaína Tele7 que, en los últimos 15 días, han llamado a la policía municipal de Sestao y al 112 en dos ocasiones porque la escalera estaba llena de humo.

PUEDE INTERESARTE El pulso por dos casas en Vigo acaba en los tribunales: una vecina sin licencia pretendía frenar la construcción legal de al lado

En constante alerta, vulnerables e impotentes, los vecinos del número 15 de la calle Ramón y Cajal de Sestao no pueden más y han reclamado ayuda a las instituciones y administraciones locales y autonómicas. Quieren poder volver a sentir sus casas, como ese espacio seguro que era hasta hace tres años, cuando la convivencia saltó por los aires.