El exalcalde socialista de Andoain (Gipuzkoa) Estanis Amuchastegui ha fallecido a los 73 años

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El exalcalde socialista de Andoain, Gipuzkoa, Estanis Amuchastegui, quien sufrió numerosos ataques de 'kale borroka' y se convirtió en un símbolo de resistencia frente a ETA, ha fallecido este jueves por la mañana, han informado a EFE fuentes del PSE-EE.

Según estas fuentes, el velatorio tendrá lugar mañana viernes en el tanatorio de Andoain y será privado. El PSE-EE ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Amuchastegui en la red social X, donde ha señalado que "su lucha y su trabajo incansable por la libertad, en tiempos muy duros", forman parte de la memoria socialista y de su historia. "Todo nuestro cariño y apoyo a su familia y seres queridos. Hasta siempre, compañero", concluye la publicación.

Según ha confirmado el medio ‘Noticias de Gipuzkoa’, el exalcalde se comprometió desde edad temprana en la lucha antifranquista y el movimiento obrero. Militó en la izquierda clandestina, en las filas del PTE y la JGR, impulsando el sindicalismo de clases desde la CSUT y Comisiones Obreras. Fue en 1993 cuando se integró en el PSE-EE, partido del que fue secretario general en Andonain.

Las dos muertes de ETA que marcaron su carrera

Sin embargo, los momentos más difíciles para él llegaron cuando ETA asesinó a los periodistas José Luis López de Lacalle y el sargento jefe de la Policía Municipal, Joseba Pagazaurtundua. El exalcalde recordó siempre la amarga paradoja de estos dos fallecimientos, ya que el periodista le advirtió que extremara precauciones y el agente le recordó que quien corría verdadero peligro era él.