La exjefa de ETA había sido concedida un régimen de semilibertad en marzo de este año

La Fiscalía recurre la concesión del tercer grado a Idoia Mendizábal Mujika, presa de ETA

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El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha revocado el régimen de semilibertad que se le había concedido a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', así como los terceros grados otorgados a los exdirigentes de la banda terrorista Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria.

El magistrado José Luis Castro estima los recursos presentados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la propuesta de la Junta de Tratamiento, en el caso de 'Anboto', y las decisiones del Gobierno vasco en relación con las medidas penitenciarias que se les había concedido a los otros dos miembros de la banda según tres autos.