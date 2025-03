Sancionan a un hombre por trabajar en su tienda mientras cobraba la baja, en Ribadeo

España es el país de la Unión Europea con más trabajadores de baja: un 4%. En la inmensa mayoría de los casos las incapacidades temporales se ajustan a motivos reales, pero no siempre es así. Y si la Inspección de Trabajo te pilla trabajando mientras estás de baja, puedes enfrentarte a una sanción grave.

Allí, según el acta, “el hombre se encontraba al fondo de la tienda hablando con una mujer”, y al ser descubierto por una funcionaria “ argumentó que se había encontrado en la calle con una familiar y que vino con ella , pero no se encontraba con ropa de abrigo que justificara tal teoría”.

Consta también en el informe que “ en la declaración de situación de actividad tiene como sustituta a una trabajadora , dada de alta en la empresa y que no se encontraba en el momento de la visita en el centro de trabajo”.

La defensa del empresario trató de convencer al magistrado de que la trabajadora que lo sustituía estaba de vacaciones, y de que él no estaba vendiendo, si no charlando con una clienta habitual. Pero el TSXG no accedió a variar el relato de la sentencia, ratificando como “correcta” la sanción impuesta.