En declaraciones a los medios al finalizar el acto de entrega, la mujer ha destacado que recibe con "muchísimo cariño y muchísimo respeto" este galardón. Aunque también ha apuntado que " no es suficiente ": "En mi corazón, necesito que el Estado me pida perdón ".

"Este es mi pueblo y no es lo mismo, es mi gente, la que lleva siete años conviviendo conmigo y me conoce", ha apuntado antes de reconocer que "lo de hoy es especial" para ella. La betanceira actualmente reside en el municipio donde nació.

Porque no siempre ha estado en él. Después de lo sucedido hace ya 25 años, decidió mudarse a Reino Unido, tras haber sido víctima de un intenso juicio mediático, además del que tuvo que afrontar en los tribunales.

Sin embargo, Vázquez ya había sido condenada y encarcelada. De hecho, llegó a estar 17 meses en prisión por unos hechos que no cometió. Era inocente y ni siquiera cuando acabó su pesadilla fue indemnizada .

En su tierra ha asegurado sentirse "incluida, libre y querida", pero en el acto de entrega de la estatuilla "no esperaba ver a tantísima gente ". Sí desea que sirva como oportunidad para que otras zonas de España decidan "reconocer el error" cometido con ella.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, le ha pedido perdón a Dolores Vázquez por ser víctima de una sociedad "terriblemente injusta". Pero también ha señalado a unos poderes del Estado "que no estuvieron a su lado y que siguen sin estar a la altura".

Por su parte, la homenajeada ha dicho que irá "siempre hacia adelante" y ha querido dejar claro algo: "No guardo rencor a nadie, porque el sentirse mal, el no querer, el no ser coherente con uno mismo, lo único que se consigue así es amargarse uno por dentro".