Revienta una tubería en el Hospital de Ourense y causa el derrumbe de una parte del falso techo e inundaciones

A pesar de los inconvenientes, no se registraron daños ni se tuvo que movilizar a los pacientes de sus ubicaciones habituales, aunque no es la primera vez que sucede algo similar. El sindicato de Enfermería Satse asegura que ya se han registrado “tres o cuatro” roturas de tuberías. La última, hace sólo unos días en el servicio Materno Infantil, donde también se derrumbó parte del falso techo. Tras este incidente se convocó una manifestación a las puertas del complejo en el que varias mujeres embarazadas gritaban la consigna: "Ojalá no tengamos que ponernos casco para parir".