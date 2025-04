Lenny Kravitz sorprende hablando en gallego en su concierto de A Coruña

En torno a las 22 horas, el Coliseum se iluminó de azul con los primeros acordes de Blue Electric Light, la canción que da nombre a su duodécimo álbum. Después siguió con la potente Bring It On. La estrella intercaló los temas de su último trabajo con sus grandes éxitos, como I Belong To You, coreadísima por un Coliseum abarrotado, a pesar de que las entradas más baratas rondaban los 80 euros.