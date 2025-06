Redacción Galicia 17 JUN 2025 - 11:50h.

Tras intentar, sin éxito, razonar con la mujer, tuvieron que utilizar una escalera extensible para llegar al segundo piso

La víctima tenía numerosos arañazos en el torso y las extremidades

VigoEn la tarde de este 16 de junio, cuando el mercurio rozaba en Vigo los 35 grados, un joven de 32 años tuvo que que ser rescatado por los bomberos del balcón de la vivienda de su expareja. ¿El motivo? Ella lo había encerrado allí tras una fuerte discusión.

Según informa la prensa local, ambos habían quedado para charlar e intentar arreglar su relación y, a pesar de que él propuso hacerlo en una cafetería, ella le convenció para verse en su casa, situada en la calle del Rosario.

Cuenta la víctima que allí se torció todo, y que en un ataque de celos ella decidió encerrarlo. En un primer momento lo hizo en el interior de la vivienda, cerrando la puerta con llave para impedirle salir.

Fue entonces cuando él se dirigió al balcón para pedir ayuda, vestido tan solo con un pantalón corto, y ella le bloqueó el acceso al interior.

El joven, que consiguió convencerla de que le dejase su teléfono, decidió llamar a su madre, que fue quien alertó a los servicios de emergencia, que protagonizaron un rescate de película.

La joven no atendía a razones

En un primer momento, según informa El Faro de Vigo, policía y bomberos intentaron razonar con la joven desde el rellano de la vivienda, pero ella no solo no entró en razones, si no que además les arrebató la radiografía con la que, desde el exterior, intentaban abrir la puerta.

Ante esa situación a los bomberos no les quedó otro remedio que extender la escalera de su camión para llegar hasta el balcón, situado en un segundo piso. Una vez allí, tuvieron que subir la persiana que ella había bajado y forzar la cerradura de la terraza para logar entrar.

El cuerpo lleno de arañazos

El hombre, además de un estado de nerviosismo, presentaba lesiones físicas: tenía el torso y las extremidades llenos de arañazos.

Ella, por su parte, se encontraba completamente fuera de si, hasta el punto de que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario con las esposas puestas.

