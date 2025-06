Yolanda Menadas 20 JUN 2025 - 16:27h.

Han sido 100 kilómetros repartidos en cinco etapas, algunas de ellas con 400 metros de desnivel, en plena ola de calor

El reto de Eric y Silvia: madre e hijo cumplen su sueño de hacer el Camino de Santiago para visibilizar la esclerosis múltiple

SantiagoEntre gritos y abrazos de sus familiares, el atleta Eric Domingo y su madre Silvia Roldán llegan a la catedral de Santiago. “Fue un cúmulo de emociones y cuando ya ves que has conseguido lo que te has propuesto pues nos dejamos llevar por el momento y se nos escaparon las lagrimillas”, nos explica el atleta por teléfono.

Cuando le llamamos, nos dice que acaba de salir de la oficina del peregrino. Después de tanto esfuerzo ya tiene su Compostela en la mano. Mientras hablamos con él, al otro lado del teléfono se escuchan “enhorabuenas”. Y no es de extrañar. Eric lleva nueve años corriendo maratones y empujando la silla de ruedas de su madre, que padece esclerosis múltiple. En sus piernas ya van más de 50 carreras, entre ellas, diez maratones en ocho países diferentes. “Pero eso son carreras de un día, en el Camino has de seguir un día tras otro, aunque estés cansado”, explica Eric.

Han sido 100 kilómetros repartidos en cinco etapas, algunas de ellas con 400 metros de desnivel. “No me esperaba tanto desnivel al inicio y al final del Camino y mentiría si dijera que no fue duro”, admite Eric. Y añade: “pero fuimos muy bien acompañados por amigos y familia, que estuvieron con nosotros siempre que pudieron”.

La ola de calor les acompañó todo el camino

Madre e hijo empezaron el domingo 15 de junio en Vigo, tuvieron que caminar en plena ola de calor. Eric explica: “Uno de los síntomas que tiene la esclerosis múltiple es que la fatiga se agudiza más de la cuenta y son más sensibles al frío y al calor. Tuve cierto miedo, pero al llegar una ducha, una cena y a dormir y al día siguiente como nuevos”.

“Intentábamos salir lo antes posible para evitar las horas centrales del día, pero prefería que mi madre descansara bien, así que salíamos sobre las 9:30h de la mañana”, dice el atleta.

Un sueño de madre e hijo

Aun así, las altas temperaturas no impidieron hacer realidad un sueño de ambos, recorrer el Camino de Santiago. “El Camino de Santiago es un sueño que tuve hace muchísimos años y ahora lo quiero cumplir. Cuando me diagnosticaron, pensé que en algún momento dejaría de caminar. Y pensé: antes de eso, quiero hacer el Camino, luego por circunstancias, no se pudo hacer hasta ahora", cuenta Silvia Roldán en una publicación de Instagram.

Con el Camino, quieren Con el Camino, quieren visibilizar esta enfermedad degenerativa que afecta a más de 55.000 españoles, y de recaudar fondos para combatirla. Para ello, cuentan con el apoyo de Hyundai Motor España.