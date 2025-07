Yolanda Menadas 10 JUL 2025 - 11:56h.

“Ante la actitud de la parte, los funcionarios afectados presentaron una denuncia contra el abogado en el juzgado de guardia”, dice el TSXG

Suspendido el desahucio de una inquiokupa en A Coruña por la falta de un cerrajero tras cinco años de lucha

A CoruñaLa comitiva judicial que acudió ayer al desalojo de la inquiokupa de la calle Eusebio da Guarda, en A Coruña, ha presentado una denuncia contra el abogado de la propietaria de la vivienda, Xaime da Pena, en el juzgado de guardia. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a Informativos Telecinco.

Según las mismas fuentes, “el gestor y el auxilio se presentaron a la hora prevista y comunicada previamente en el lugar indicado para ejecutar el mandamiento”, es decir, a las 10 horas en el domicilio de Pilar Pérez en la calle Eusebio da Guarda.

Sin embargo, allí no se encontraba el cerrajero que debía proceder a abrir la puerta por lo que no se tenían los medios necesarios para la ejecución. “En este caso, al ser un asunto civil la parte demandante (la propietaria) tiene que poner los medios necesarios para su ejecución”, explican desde el tribunal.

Tras siete minutos de espera, a las 10:07 horas, y a la vista de que el cerrajero no se iba a presentar, la comitiva suspendió el lanzamiento. “La comitiva tiene más tareas a lo largo de la mañana y la parte tiene la obligación de tener todo listo para la hora señalada”, manifiestan las mismas fuentes. Aunque Pilar, acompañada por sus dos hijos y otros familiares, admitió que desconocía que debía citar ella misma al cerrajero.

Los funcionarios denuncian a Xaime da Pena por su actitud

Por lo ocurrido, las mismas fuentes del TSXG añaden: “Ante la actitud de la parte, los funcionarios afectados presentaron una denuncia contra el abogado en el juzgado de guardia”.

Aunque las fuentes no han detallado el motivo de la denuncia contra el letrado Xaime da Pena, éste anunció ante los medios de comunicación: “Puede que me cueste una inhabilitación, pero yo esa puerta la voy a abrir hoy”. Y echó en cara a la gestora y el auxilio que no esperasen al cerrajero. “Cualquier persona que trabaje en el juzgado, sabe que se puede retrasar un testigo siete minutos y se retrasa”, decía también ante las cámaras da Pena.

Pilar Pérez lleva cinco años batallando para desalojar a la inquiokupa de su piso. En mayo, el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de A Coruña dictó sentencia estimatoria a la demanda de Pilar al demostrarse que su inquilina no se encontraba en situación de vulnerabilidad social y económica extrema.

Se trata de la primera de este tipo en España desde que se ha suspendido el Decreto ley 11/2020. Un decreto aprobado durante la pandemia del Covid-19 que prohibía los desahucios y desde entonces se prorrogó en varias ocasiones. Ahora Pilar deberá esperar una nueva fecha.