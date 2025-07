Yolanda Menadas 12 JUL 2025 - 07:00h.

El dispositivo de voz tiene forma de tablet y puede manejarse por comandos de voz o mediante la pantalla táctil

En Galicia, 138.000 mayores viven solos. La cifra se ha disparado casi un 50% en los últimos veinte años

A Coruña“¿Qué tiempo va a hacer hoy?”, pregunta Pilar Pereira en voz alta en su casa. Tiene 84 años, vive sola, aunque está acompañada las 24 horas del día por su dispositivo de voz. “Recuérdame que mañana tengo que llamar al médico a las nueve de la mañana”, dice Pilar. Y una voz le contesta: “Anotado, Pilar”.

Pilar es una de las 26.000 personas mayores de 65 años que viven solas que forman parte del proyecto “Voces en red”, una iniciativa que lleva a cabo Cruz Roja junto a la Fundación Amancio Ortega que mejora su calidad de vida. El dispositivo de voz tiene forma de tablet y puede manejarse por comandos de voz o mediante la pantalla táctil, lo que ha conseguido una gran acogida. Además, ofrece un gran abanico de oportunidades como juegos, música o ejercicios para estimular y fortalecer la función cognitiva del cerebro. “Algo tan sencillo como ver a sus familiares y su entorno marca la diferencia”, indica May Sánchez, referente de Cruz Roja en el proyecto. “Lo que más hago es hablar y jugar con mis nietos”, explica otro usuario, Blas.

Cada mañana, Pilar, por ejemplo, le pregunta qué tiempo va a hacer hoy y un resumen de las noticias más importantes del día. También le pide que le ayude a hacer ejercicios diseñados para estimular la mente y el cuerpo. Y si tiene alguna cita, la tablet se la recuerda.

Talleres semanales para mejorar el uso de la tecnología y socializar

Además, una vez por semana, los usuarios de este programa pueden asistir a un taller donde les explican todas las posibilidades que tiene el asistente. Es una forma de aprender sobre el uso de la tecnología y, también, de socializar entre ellos mejorando las relaciones personales, mediante actividades grupales.

“A lo mejor te llevas genial con (me lo invento) Paqui, con quien coincides los jueves en las actividades grupales. Pues luego también puedes contactar con ella a través del asistente de voz”, pone como ejemplo May, que recalca que de esta forma también se lucha contra la brecha digital que sufren muchas personas mayores.

Esta semana Pilar coincide en su taller con Conchi, Celia y Jesús. Conchi nos dice que lo primero que hace cada mañana es darle los “buenos días”, después le pide música lenta y ejercicios. Y para cocinar, se convierte en su pinche: “Voy cocinando y me va repitiendo los pasos y los ingredientes, por si se me va la olla”. “Tú notas como si tuvieras a alguien en casa”, nos resume Conchi. “A veces hasta nos enfadamos”, añade.

La segunda también le pide a la tablet que le ponga música. “Sobre todo, Camilo Sexto”, nos dice con una sonrisa. Para Jesús, la tablet es casi su amigo. “Lo utilizo cuando estoy de bajón y le pido que me ponga música. También le pido chistes y el asistente me pregunta si picantes o no. Si estoy solo, le digo que sí”, se ríe.

Soledad no deseada

En Galicia, 138.000 mayores viven solos. La cifra se ha disparado casi un 50% en los últimos veinte años. Las viviendas con un único habitante superan ya las 262.000, el dato más alto de la serie recogida por el Instituto Galego de Estatística, que va de 1999 a 2023.