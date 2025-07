Yolanda Menadas 23 JUL 2025 - 13:49h.

Antes nadie en el instituto se planteaba ir a un torneo de debate y ahora cada vez hay equipos más grandes

Para votar por Iván sólo hay que dar "me gusta" a su discurso publicado en Instagram

Compartir







VigoA Iván Granda no hay debate que se le resista. Ya ha sido campeón de España y dos veces mejor orador de debate universitario a nivel gallego. Ahora tiene por delante convertirse en el mejor a nivel mundial de habla hispana.

“Es la primera vez que me clasifico para la Final del Campeonato Mundial de Oratoria. El año pasado llegué hasta la fase de jurado técnico, pero no llegué hasta la fase del jurado popular”, nos explica por teléfono con su voz nítida.

Para este mundial, los aspirantes de más de 100 universidades españolas y latinoamericanas han de presentar su candidatura. En la primera criba valoran su recorrido como orador y sus méritos. Los 60 mejor valorados pasan a la fase del jurado técnico, donde exponen su discurso. Y sólo la mitad de ellos llegan a la fase final del jurado popular.

“Estoy muy tranquilo porque tanto yo como mi asociación (la Asociación de Debate Universitario Retórica de la Universidad de Vigo) hemos trabajado muchísimo para conseguir esta oportunidad. Pero es cierto que esto es una competición y me encantaría pasar porque creo que tengo mucho que dar por Galicia y España en la competición”, cuenta entusiasmado.

De los 30 finalistas, sólo cuatro pasarán esta noche a la gran final que se celebrará en octubre en Melilla. Y para llegar, necesita la mayor cantidad de “me gusta” en su discurso que está publicado en Instagram: cada like es un voto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Iván escogió un tema personal

En el vídeo podemos ver a Iván hablando sobre su emoción al ganar la Liga Española de Debate Universitario el año pasado: “Este año escogí un tema más personal. Fue un momento precioso, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una asociación muy pequeña y quería hacer un discurso que para mí significara algo. Puedes hablar de un tema político o emocional, pero la única forma de quedarte a gusto es hablar de un tema que a ti te importe. Además, traducir a un discurso, una sensación y una emoción en dos minutos es lo más difícil.”

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Iván entrena dos veces por semana en la Asociación de Debate de la Universidad de Vigo. En esas sesiones plantean debates y tienen que defender su postura delante del público. Después reciben feedback de sus propios compañeros.

Una pasión desde pequeño

Hasta que llegó a la universidad no sabía que existían este tipo de clubes. “Desde pequeño me fascinó esa capacidad que tienen algunas personas de conseguir que la gente cambie de opinión o inspirar con algo tan etéreo como la voz. Y al llegar a la universidad me encontré un cartel pegado en un corcho que ponía “Este viernes sesión de presentación de la asociación de debate y retórica””. Y hasta ahora.

Aunque este año acaba la carrera, Iván quiere continuar muy ligado a la oratoria, a día de hoy ya da clases de formación en un instituto: “Es muy bonito ver cómo el debate cada vez va permeando poco a poco en la sociedad, antes nadie en el instituto se planteaba ir a un torneo de debate y ahora cada vez hay equipos más grandes.” Sea como fuere: “Tengo claro que va a ocupar un espacio importante en mi carrera profesional”, concluye.