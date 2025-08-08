Agresión sexual
Queda en libertad el hombre acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad durante años, en Lugo
La Policía Nacional de Lugo ha detenido este jueves al presunto agresor después de que se presentase una denuncia
Ha quedado en libertad investigado por un presunto delito de agresión sexual
LugoEl hombre que fue detenido este jueves por agentes de la Policía Nacional en Lugo acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad durante años, ha quedado en libertad.
Según fuentes conocedoras del caso consultadas por Europa Press, la detención se produjo después de que se presentase una denuncia en la Comisaría lucense.
Estas mismas fuentes han confirmado que ha pasado a disposición judicial este mismo viernes y ha quedado en libertad investigado por un presunto delito de agresión sexual.