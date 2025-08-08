Yolanda Menadas 08 AGO 2025 - 06:00h.

El nuevo gobierno municipal denuncia que el anterior equipo no les ha traspasado las claves de las redes sociales

PontevedraLa nueva alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro (PP), ha denunciado públicamente que una semana después de su llegada al cargo todavía no tiene acceso a las redes sociales del Concello. Ni claves, ni traspaso de información, ni una reunión con el equipo anterior: sólo tiene las llaves del edificio.

La situación ha generado indignación en el nuevo gobierno municipal, que considera inadmisible estar siete días incomunicados con los vecinos a través de los canales oficiales, especialmente Facebook, Instagram y Messenger. “Es el principal tablón de anuncios del pueblo. No es un perfil personal, es la red institucional del Concello”, asegura Cachafeiro en declaraciones a Informativos Telecinco.

Vacaciones, llamadas ignoradas y un marco dorado

La alcaldesa atribuye el bloqueo al equipo saliente, encabezado por la socialista Verónica Pichel, que fue desalojada tras una moción de censura presentada por el PP y un exedil del PSOE. Asegura que no ha habido ninguna voluntad de facilitar el traspaso, y que la única respuesta que han recibido es que “la anterior alcaldesa está de vacaciones”.

“Entendemos que tiene derecho a descansar, claro. Pero entregar unas claves lleva un minuto. Una llamada, un correo, acercarse al Concello. No estamos pidiendo nada personal, sino acceso a un servicio público”, insiste la regidora.

El último post publicado en el Facebook oficial del Concello es, además, una imagen de la propia Verónica Pichel colocándose en el centro del salón de plenos con un marco dorado, diferente al del resto de alcaldes que la precedieron. “Es una demostración de ego que no representa el espíritu institucional”, ha criticado Cachafeiro.

Comunicación institucional a través de cuentas personales

Ante la falta de acceso, la nueva alcaldesa optará por utilizar sus propias redes sociales y las de su grupo político para comunicar la actividad del gobierno local. Asegura que no es lo ideal, pero que no pueden permitirse el silencio. “No quiero hacer un uso partidista de la comunicación municipal, pero tampoco puedo dejar a los vecinos sin información. Si esto no se resuelve, seguiremos comunicando por los medios que tengamos”.

Además, recuerda que cuando ella misma tuvo que ceder el control de las redes en el pasado, lo hizo el mismo día y con una reunión informativa para dejar claros los temas urgentes. “Aquí no hemos tenido nada de eso. Ni claves ni reunión. Solo silencio”, concluye.

Un arranque con obstáculos

Belén Cachafeiro tomó posesión de la alcaldía el pasado 31 de julio, tras una moción de censura que rompió seis años de gobierno socialista en el municipio. De momento, la falta de acceso a los canales institucionales es el primer obstáculo de una legislatura que no ha empezado con facilidades.