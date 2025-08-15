El director general de Defensa del Monte de la Xunta, Manuel Rodríguez, señala que los incendios forman "la peor situación de la historia"

Última hora de los incendios en España, en directo | Galicia atraviesa la "peor situación de la historia"

El director general de Defensa del Monte de la Xunta, Manuel Rodríguez, ha señalado que Galicia atraviesa la "peor situación de la historia" con los incendios forestales.

En una entrevista con la Radio Galega ha advertido de que su equipo lleva "muchos días pensando, luchando, a veces un poco desesperados, cansados", contra los fuegos, pero con "todo el empeño posible". "Es una situación compleja, posiblemente la peor de la historia de los incendios de Galicia en cuanto a escenas vividas, complejidades de los fuegos, las dificultades de extinción y las condiciones meteorológicas", ha señalado.

Ha dicho que se enfrentan a fuegos que "se giran por completo" en 24 horas, con flancos perimetrados que "vuelven a salir al día siguiente o dos después" y algunos en "zonas de montaña inaccesibles". Para él, es consecuencia de "la tormenta perfecta", después de una primavera muy lluviosa, donde la biomasa creció exponencialmente, y desde entonces, olas de calor.

Complicaciones en los incendios como accidentes

Ha advertido de que a ese escenario se añaden accidentes con maquinaria agrícola, despistes y, desde finales de julio, "una intencionalidad desatada". Según él, con esas condiciones lo que se provoca no es un fuego sino "un complejo de fuegos que se acaban uniendo".

"No es lo mismo apagar en una zona a 300 metros de altitud que a 1.500, en una zona de barrancos, donde el fuego se encaja y es imposible llegar a él si no es con medios aéreos", ha manifestado. Ha dicho que en ese escenario, hay que repartir a los servicios de extinción "en muchos fuegos", cada uno de ellos con su propia dinámica, que corren "muy rápido" y con "cambios de viento" que hace que sea "imposibles dejarlos bien anclados".

"Los apagas, al día siguiente se reproducen y pasas el día detrás de ellos, por decirlo de una forma coloquial", ha apuntado. Ha pedido "ayuda para los servicios de emergencia y comprensión" por lo difícil que es trabajar en esos "escenarios", y atender a sus "instrucciones". Rodríguez ha recalcado que en Galicia están "habituados a incendios normales, entre comillas", pero los de ahora no son "un incendio más".