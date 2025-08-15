A los incendios, que hasta el momento estaban concentrados en la provincia de Ourense, se ha sumado uno en la provincia de A Coruña

Última hora de los incendios en España, en directo: Evacuan a más de 1.500 de personas en Zamora por las llamas

Los incendios que combaten en estos momentos los servicios de extinción en Galicia han calcinado unas 32.000 hectáreas y mantienen a más de 320 personas confinadas en la comunidad autónoma.

A los incendios, que hasta el momento estaban concentrados en la provincia de Ourense, en situación 2 de emergencia, se ha sumado uno en la provincia de A Coruña que ha activado también ese nivel de alerta.

Se mantienen bajo confinamiento los núcleos poblacionales de A Madanela (Monterrei) con 122 personas, As Casas do Monte (Oímbra) con 142 personas y Rebordondo (Cualedro) con 60 personas, según explica la Consellería de Medio Rural.

Los vecinos de Estevesiños y Vences, que este jueves tuvieron que resguardarse en sus casas, ya no se encuentran bajo confinamiento.

Evacuados

Además, fueron evacuados de sus viviendas siete vecinos de Flariz (Monterrei), que según el 112 Galicia ya han podido volver a sus casas, mientras que los desalojados de una residencia de Chandrexa de Queixa continúan a la espera de poder volver a su domicilio, y las 44 personas de la residencia de A Mezquita que fueron evacuados esta semana y trasladados a A Arnoia ya pudieron regresar.

Se mantiene declarada la situación 2 a nivel provincial en Ourense y también se ha activado en el municipio coruñés de Toques, concretamente en la parroquia de San Martiño de Oleiros, que según las últimas estimaciones ha arrasado ya las 200 hectáreas y que preocupa por su proximidad al núcleo de población de Penagundín, en Melide (A Coruña).

De acuerdo con el último balance de Medio Rural, además del fuego de Toques están activos nueve en Ourense, el más grande, en Chandrexa de Queixa, donde se unieron los focos de Requeixo y Parafita con más de 11.000 hectáreas quemadas.

Los otros se sitúan en Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron, con 2.500 ha), Oímbra-A Granxa (8.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (8.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (500 ha), Vilardevós-Moialde (100 ha), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (50 ha), Vilariño de Conso-Mormentelos (250 ha) y Larouco-Seadur (800 ha).

Están estabilizados los fuegos de Ourense-Seixalbo (100 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha), este último en la provincia de Pontevedra.

Permanecen controlados los de A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha) y se ha extinguido el de Samos-Santalla (231,93 ha).