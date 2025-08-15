Reabierta la N-621 entre León y Cantabria tras cortarse este jueves por un incendio forestal

Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia

Detenido el presunto autor de dos focos del fuego de Oímbra, Ourense, con tres heridos graves

La ola de incendios de este mes de agosto en España sigue calcinando miles de hectáreas con diferentes fuegos activos por toda la península, unas llamas que dejan tres muertos y miles de desalojados.

Once carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, la mayoría de ellas en las provincias de Cáceres y Palencia, según el cuadro de manos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT).