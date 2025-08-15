Última hora de los incendios en España, en directo: Evacuan a más de 1.500 de personas en Zamora por las llamas
Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia
Detenido el presunto autor de dos focos del fuego de Oímbra, Ourense, con tres heridos graves
La ola de incendios de este mes de agosto en España sigue calcinando miles de hectáreas con diferentes fuegos activos por toda la península, unas llamas que dejan tres muertos y miles de desalojados.
Once carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, la mayoría de ellas en las provincias de Cáceres y Palencia, según el cuadro de manos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT).
Reabierta la N-621 entre León y Cantabria tras cortarse este jueves por un incendio forestal
El tráfico de la N-621 entre León y Cantabria ya se ha restablecido tras cortarse este jueves por un incendio forestal que afectaba al Puerto de San Glorio.
El corte se produjo entre el municipio leonés de Portilla de la Reina y el cántabro de Vega de Liébana, en concreto hasta la localidad lebaniega de Dobarganes (en el punto kilométrico 134), según información del Servicio de Emergencias 112.
Entre un 5% y un 10% de los evacuados de los incendios tendrán algún tipo de enfermedad mental, según los expertos
Los devastadores incendios que asolan España pueden ser también destructivos para lasalud mental, especialmente de los evacuados, que además de un apoyo psicosocial inmediato, necesitan recuperar la sensación de control marcándose responsabilidades y establecer redes de apoyo para evitar trastornos a largo plazo.Ir a la noticia
Castilla y León envía una alerta para evacuar zonas de Sanabria por el incendio que ha llegado desde Ourense
La Junta de Castilla y León ha utilizado el sistema 'Es Alert' para enviar mensajes a teléfonos móviles en los que pedía a los ciudadanos ubicados en la zona de influencia del incendio que ha traspasado Ourense incendio que ha traspasado Ourense que abandonaran sus hogares por el riesgo de que las llamas alcanzaran los núcleos urbanos.Ir a la noticia
El incendio de Teresa de Cofrentes, Valencia, presentó 2 puntos calientes durante la noche
Los medios que participan en los trabajos de extinción del incendio forestal declarado el miércoles en Teresa de Cofrentes (Valencia), que ya ha arrasado alrededor de 504 hectáreas de superficie, han detectado durante la noche dos puntos calientes en los que se han "empleado especialmente", según informa Emergencias de la Generalitat.
Medios aéreos se irán incorporando este viernes a la zona, donde a primera hora de la mañana siguen trabajando los mismos medios terrestres que han estado durante la noche: cinco autobombas y siete unidades de bomberos forestales, seis dotaciones y cuatro brigadas forestales del Consorcio de Bomberos, una patrulla de la Policía de la Generalitat y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida como consecuencia de los incendios que asolan la zona y hasta nuevo aviso, según han informado fuentes de Adif este viernes.
Adif y Renfe anunciaron ayer en un comunicado conjunto que el servicio de esta línea quedaba interrumpido después de tres días de cortes de línea a petición de los bomberos y protección civil y motivado por los incendios en Ourense y Zamora.
Los trenes se reanudarán cuando se garantice el paso de trenes con plenas garantías de seguridad.
Continúan cortadas 11 carreteras por los incendios, dos de ellas nacionales
Las dos carreteras nacionales afectadas son la N-525 en A Gudiña (Ourense), en sentido creciente de la kilometración; y la N-630 a su paso por Cáceres, en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia.
El resto de las vías afectadas son carreteras secundarias de Cáceres, Huelva, León, Palencia y Zamora.
En concreto, en Cáceres están cortadas la CC-206, entre Almendral y Guijo de Granadilla; la CC-213, entre Villar de Plasencia y Cabezabellosa; y la CC-214, a la altura de Jarilla.
En Palencia están afectadas las vías PP-2113, entre El Campo y Lores; la PP-2114, entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza; y la PP-2116, entre San Salvador de Cantamuda y El Campo.
Además, está cortada en Huelva la HU-8100, entre Aroche y Encinasola; en León la LE-133, entre Valdeviejas y Santiago Millas; y en Zamora la ZA-102, entre Villanueva de la Sierra y Barjacoba.