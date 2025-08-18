Piden a los peregrinos que no continúen el Camino por el Bierzo y Astorga por los incendios

Patricia Martínez 18 AGO 2025 - 14:15h.

Ese tramo del Camino se ve afectado por los incendios de Yeres y Llamas de la Cabrera

Última hora de los incendios en España: el fuego de Aliseda, en Cáceres, fue provocado “por intereses económicos”

Santiago de Compostela, A CoruñaLa oleada de incendios forestales que están afectando a Galicia, y también a León y Zamora desde la semana pasada no da tregua, y la situación en algunas zonas ha llevado a Protección Civil y Emergencias de Castilla y León ha lanzar una advertencia a través de sus redes sociales para los peregrinos que estos días están realizando el Camino de Santiago, especialmente en la zona del Bierzo y Astorga. Esta ruta se está viendo afectada por los incendios que afectan a Yeres y Llamas de la Cabrera, por lo que las autoridades piden a los peregrinos que no continúen con su ruta por esas zonas, debido a los peligros que pueden suponer los incendios cercanos.

“No continúe la ruta. Siga las instrucciones de Guardia Civil y de Servicios de Emergencias”, dice el mensaje publicado en Twitter por Protección Civil de Castilla y León en las últimas horas.

La Junta ha solicitado además a quienes están haciendo el Camino que que sigan en todo momento las instrucciones de las autoridades para no poner en riesgo su vida.

Además, agentes pertenecientes a la Unidad de Atención al Peregrino, que incluye también agentes de policía de otras nacionalidades que colaboran con los peregrinos extranjeros, se encuentran en la localidad de Astorga advirtiendo a los peregrinos de la peligrosidad de continuar el Camino.

Los incendios de El Bierzo, ubicados en los márgenes de la ruta jacobea justo antes de llegar a Lugo, pueden suponer un peligro para los peregrinos, por la posible cercanía de las llamas o el humo presente en la zona. Además, según las últimos datos ofrecidos por Meteogalicia, la calidad del aire es muy mala en todas las zonas afectadas por los fuegos.

Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla también han compartido una serie de recomendaciones para los peregrinos que se encuentran en esa zona, alertando de la situación, recordando que los albergues pueden acoger a los peregrinos desplazados más de una noche si es necesario por las circunstancias, y sugiriendo que el tramo entre Astorga y Ponferrada se haga en autobús.

Este lunes son cerca de una veintena los incendios que asolan Castilla y León, de los que la mayoría se encuentran en nivel 2. Los medios aéreos se han incorporado desde primera hora de este lunes a las labores de extinción.