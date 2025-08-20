Patricia Martínez 20 AGO 2025 - 16:13h.

La planta originaria de Sudáfrica llegó hace más de una década al jardín botánico vigués

La floración tiene dos fases, femenina y masculina, con dos colores diferentes

VigoEl jardín botánico de la Fundación Sales en Vigo se prepara para la llegada de su flor más especial. Es uno de los momentos más esperados del final del verano, la floración del nenúfar gigante Victoria cruziana, única en sus especie en toda España.

Esa floración, tan especial como efímera, es inminente, y es todo un espectáculo que solo se podrá disfrutar durante las horas que se mantenga la floración, que dura entre un día y día y medio habitualmente.

Esta joya botánica, única en todo el país, ha alcanzado además unas dimensiones espectaculares, ya que las hojas del nenúfar miden más de metro y medio de diámetro, el tamaño máximo alcanzando en los últimos años. Estas hojas pueden llegar a pesar hasta 50 kilos y podrían soportar el peso de un niño pequeño sentado sobre ellas, como en alguna ocasión se ha probado.

El nenúfar gigante, originario de Sudamérica, llegó hace más de una década a Vigo desde el jardín londinense Kew Gardens y se ha adaptado de manera perfecta a su hogar en la Fundación Sales. Este año, la reina acuática estrena un nuevo hogar: un estanque especialmente diseñado para Victoria. Los responsables del jardín miman estos días de manera especial a la planta, esperando expectantes que la naturaleza siga su curso, y el proceso de floración, que ya ha comenzado con la aparición de un capullo, siga su curso natural.

Si la planta ya es de por sí, espectacular, el momento más excepcional llega con su floración, que ocurre un par de veces al año. Primero aparece durante la noche una gran flor blanca, que corresponde con su fase femenina, y tras cerrarse, la misma flor se vuelve a abrir teñida de rosa, en su fase masculina, todo en apenas unas horas, convirtiendo el momento en algo casi mágico. En 2024, la Victoria cruziana floreció en varias ocasiones, la última en el pasado mes de septiembre.

La flor Victoria amazónica, como la han bautizado en el jardín botánico es tan enigmática como impredecible y sensible y logra atraer a cientos de visitantes cuando florece. Cuentan los responsables del jardín que incluso "a veces se porta mal y nos engaña, haciendo que florece para luego decidir que no".

Patricia Vázquez, coordinadora de actividades y eventos, recuerda que las puertas de la Fundación permanecerán abiertas en su horario habitual, invitando a todos a dejarse emocionar por esta cita única con la naturaleza junto con otras especies de gran importancia que viven en el jardín. Una oportunidad única de ver de cerca un espectáculo que solo se repetirá en una ocasión más, con toda probabilidad, antes de que acabe el verano. Además, las instalaciones adaptarán su horario al especial acontecimiento, ya que se espera que entre este miércoles y el jueves, el capullo se abra y pase durante la tarde y la noche por las dos fases, con diferentes colores.