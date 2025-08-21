Muere Marcos, un menor de 16 años ingresado desde el pasado 11 de agosto tras lanzarse a un río en Pontevedra

Muere un menor de 17 años en un accidente con una moto en Marbella, Málaga

Un menor que permanecía ingresado desde el 11 de agosto en Pontevedra tras haberse lanzado al río Lérez ha fallecido este jueves, día en el que otro niño ha muerto al tirarse al agua desde el muelle de Aguete, en la localidad pontevedresa de Marín. Ha sido el equipo de fútbol Marín Futsal el que ha confirmado la muerte del joven que se precipitó al Lerez en Monte Porreiro.

"Con los corazones rotos, hoy nos toca despedirnos de alguien que partió demasiado pronto, alguien que dejó una huella profunda en todos los que tuvimos la suerte de conocerlo. Marcos tenía solo 16 años, y formaba parte de nuestra familia del Marín Futsal, no sólo como jugador, sino como amigo, como compañero", ha escrito el club.

El equipo también ha publicado en sus redes sociales que su legado en el Marín Futsal "no se medirá por los goles ni por los trofeos, sino por el cariño" que sembró y le ha agradecido que les regalara su "luz".

Se lanzó al agua y le sacaron inconsciente

El pasado 11 de agosto, el 112 informó de este suceso: dos personas se habían tirado al río en Monte Porreiro, desde un puente, sin que una de ellas saliera a la superficie y los servicios de emergencia consiguieron localizarlo, rescatarlo y trasladarlo al hospital. Esta noticia luctuosa coincide con la muerte, este jueves, de otro menor en el puerto de Aguete, en Marín.

Según comentaron testigos presenciales al 112, se lanzó al agua desde el muelle y poco después lo sacaron inconsciente. Se acercaron los socorristas de la playa próxima y le practicaron maniobras de reanimación pero no pudieron salvarlo. A su familia se le proporcionó atención profesional por parte de psicólogos.

También en Pontevedra, el pasado 28 de mayo, fue hallado sin vida el cuerpo de un joven de 20 años al que buscaban desde un día antes en el municipio de Soutomaior cuando él y una amiga, ambos vecinos de Vigo, saltaran al río Verdugo desde el puente medieval. Mientras que ella logró salir del agua sin dificultades, él desapareció en las aguas del río, donde su cadáver fue recuperado por los buzos de la Guardia Civil.