Patricia Martínez 21 AGO 2025 - 12:51h.

Ahmed volvió solo a la aldea en medio de la noche para intentar salvar las casas de sus vecinos

Última hora de los incendios en España | Optimismo de los equipos de extinción de los fuegos de Jarilla, Zamora y León

OurenseApenas quedan un puñado de casas donde el fuego no ha dejado sus señales en la parte más alta de Cernego, una pequeña aldea situada en Vilamartín de Valdeorras, en Ourense. La parte más elevada del pueblo, pegado al monte y plagado de viejas casas de piedra, se parece más estos días a una zona de guerra que a la pequeña aldea donde en verano se juntan casi un centenar de vecinos. Desde el aire, se aprecia como el fuego bajó desde la montaña y arrasó muchas de las casas de piedra, quedándose casi a las puertas de otras, situadas en la parte baja de la aldea.

Algunos de los vecinos de Cernego recorren una y otra vez el camino de la devastación. Hay quien lo ha perdido todo o casi todo, y muchas de las casas tienen importantes daños en las estructuras, casi todas de madera. Pero el daño en Cernego “pudo ser aún peor”, coinciden todos, “si no fuera Ahmed”.

Ahmed llegó hace sólo un año a esta aldea. Dejó a su mujer y a sus tres hijos en Tarragona y encontró un trabajo en Vilamartín. Se mueve en su bicicleta por el monte y una de sus vecinas le dejó engancharse a la luz de su casa cuando se instaló aquí. Él cuenta que intentó devolverle el favor, el sábado pasado, haciendo todo lo que pudo por salvar su casa de las llamas. “Es lo menos que podía hacer”, relata mientras recorre la aldea en medio de las cenizas y los escombros, y explica por dónde llegó el fuego.

Todos los vecinos fueron desalojados esa noche, también él, pero temeroso de perder lo poco que tenía, volvió a subir a la aldea, en su bicicleta, de noche y en medio de las llamas. Armado apenas con dos cubos, el móvil para iluminarse, y una botella de plástico, pasó toda la noche intentando parar las llamas y salvar algunas de las casas de la aldea.

“Estaba yo solo en el pueblo, apagando con cubos y como podía” hasta que varias horas más tarde llegó la ayuda con una motobomba. “Si yo no estuviera aquí, el pueblo entero arde” recuerda. A pesar de su titánico y solitario esfuerzo, varias casas de la parte alta de la aldea acabaron calcinadas. “Cuando entra el fuego, no se puede parar” recuerda y explica cómo cogió primero algunas ramas para protegerse la cara y no tragar demasiado humo. "Nunca había visto nada igual” añade. Las llamas finalmente no llegaron hasta la parte baja de la aldea.

Tras pasar toda la noche intentando parar el fuego, descansó un rato y se fue a trabajar

Una de sus vecinas cuenta agradecida como se lo encontraron: “estaba aquí solo a las siete de la mañana, con la camiseta mojada por la cara, él sólo intentando salvar todo lo que pudo”. Tras descansar un rato, Ahmed cuenta que se fue a trabajar esa mañana.

“Si no es por este chaval, aquí no queda nada” repite otra de las vecinas de la Cernego. “Está vivo de milagro”, añaden. La desolación por el paisaje negro que invade el pueblo se mezcla ahora con el agradecimiento en la pequeña plaza de la aldea, un rincón que se ha salvado de las llamas. Delante de la “Casa do Pobo”, el local que hace de punto de encuentro para los vecinos de Ahmed le advierten: “algo especial tendremos que hacer” para agradecer su heroico y solitario esfuerzo, en medio de una noche entre las llamas.