La isla de Sálvora tiene una limitación de visitantes de 125 diarios

Agosto en las islas Cíes: casi todo vendido, pero aún puedes colarte en el paraíso gallego

RibeiraEl éxito de las islas de Cíes y Ons, que forman parte del Parque Nacional de las Illas Atlánticas, es tal que prácticamente hasta septiembre ya no hay plazas para visitar las Islas Cíes y hasta finales de agosto en el caso de Ons. Pero para quienes buscan una alternativa, con viaje en barco incluido, la isla de Sálvora puede convertirse en el destino ideal.

La isla está situada frente al concello de Ribeira y de ahí suelen ser la mayoría de los visitantes habituales que en la época de verano se unen a decenas de turistas que la eligen como destino cada día. La isla tiene un límite diario de visitas, al igual que el resto del Parque Nacional de las Illas Atlánticas, y en este caso solo se admite a 125 personas cada día.

Este verano se están realizando varias obras de rehabilitación

La Isla de Sálvora recibió en lo que va de agosto a 2.125 visitantes, casi la misma cifra que en todo el mes de julio, cuando la visitaron 2.751 excursionistas. El director del Parque Nacional das Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, ha apuntado que el mes de agosto está resultando “potente en cuanto a visitas” y justifica el descenso de julio debido a las obras que se están desarrollando en Sálvora, ya que el hecho de no poder visitar la fábrica de salazón ha echado para atrás a algunos visitantes. En la isla se están ejecutando varias obras durante el verano. Además de la rehabilitación de la antigua fábrica de salazón, también se está interviniendo en el faro de la isla y en la capilla.

Algunas empresas como Piratas de Nabia ofrecen viajes combinados con Ons, desde Bueu y Portonovo, y desde A Pobra. Cruceiros do Ulla también organiza viajes regulares a la isla arousana tanto desde Ribeira como desde el puerto de O Grove. El ritmo de ventas de los billetes es ágil y hay empresas que llenan algunos de los barcos con una semana de antelación, especialmente para los fines de semana.

Un paraíso por descubrir con visitas guiadas

Aunque no es una isla desconocida para los gallegos, Sálvora no es tan popular como el resto de islas del Parque Nacional. Sus dimensiones más reducidas, así como la limitación en el número de visitantes diarios, hace que sea un paraíso por descubrir para muchos visitantes.

Situada en la bocana de la Ría de Arousa, se compone de un archipiélago formado por la Isla de Sálvora e islotes como Vionta, Noro, Herbosa y Sagres. A ella se llega tras una travesía de unos 50 minutos desde O Grove o Ribeira, y las diferentes empresas operadoras que organizan viajes, combinan la ruta en barco con una visita guiada, donde se puede disfrutar de diferentes rutas, para conocer el Faro o descubrir la antigua aldea, un lugar mágico donde habitaron caballos salvajes y los hórreos que todavía se mantienen en la isla llevan los nombre de las cuatro mujeres heroínas de la isla. Otra de las características de la isla es su interesante ecosistema, terrestre y marino.

La isla carece de servicios básicos como asistencia sanitaria, baños, o agua potable, así como de papeleras, por lo que es importante traer de vuelta los posibles desperdicios que se generen en la visita. Sálvora además, ofrecen varias playas desiertas, donde poder nadar y disfrutar de las aguas cristalinas; la Playa «do Castelo» o «do Almacén», la de Os Lagos, la de Zafra y la Playa de Area dos Bois.

La isla está además catalogada como destino Starlight y alguna de las empresas operadoras ofrece viajes al atardecer que permiten disfrutar de una puesta del sol única en medio del Atlántico.