Patricia Martínez 25 AGO 2025 - 14:44h.

Salvamento Marítimo ha lanzado mensajes de aviso alertando de su presencia cerca de la costa

Se localizaron tres grupos, uno en el Faro Corrubedo, otro entre Sálvora y A Illa de Arousa, y el tercero al norte de O Grove

PontevedraLas orcas parecen haberle cogido el gusto a las tranquilas aguas de las Rías Baixas, y todo apunta a que se quedarán en esta zona por un tiempo. Durante este último fin de semana se han registrado más de una decena de interacciones de orcas y encuentros con diferentes embarcaciones que navegaban por las rías. Tres grupos diferenciados, con adultos y crías se han dejado ver en diferentes puntos de la costa gallega.

Si la semana pasada su presencia fue detectada en la Costa de la Vela, donde dejaron a un velero sin gobierno tras dañar el timón, este fin de semana se localizaron al menos tres grupos, uno a la altura de Faro Corrubedo, otro entre Sálvora y A Illa de Arousa, y el tercero al norte de la península de O Grove.

Desde Salvamento Marítimo y el 112 Galicia se han lanzado durante todo el fin de semana mensajes de alerta para avisar a las embarcaciones de la presencia de estos cetáceos y para recordar a los tripulantes que no es conveniente acercarse demasiado a ellas, si se detecta su presencia.

Desde el Centro Coordinación Marítimo de Finisterre se envió un aviso ya el sábado a todos los navegantes sobre el avistamiento de tres grupos diferentes de orcas: uno a 15 millas del faro de Corrubedo; otro entre la isla de Sálvora y la Illa de Arousa; y el tercero al norte de O Grove.

En la Ría de Arousa se dejaron ver los tres grupos, durante la jornada del sábado, y según se refleja en la aplicación GT Orcas, donde se registra y geolocaliza su presencia, al menos golpearon contra cinco embarcaciones en esa zona. Además dos de ellas fueron identificadas como pertenecientes a la manada de las Gladis, un grupo de orcas especialmente activas y que han protagonizado ataques violentos a embarcaciones en veranos pasados en la Costa de Gibraltar y el sur de España.

Salvamento Marítimo ha confirmado que uno de los veleros tuvo que ser remolcado hasta a A Pobra do Caramiñal, por la Salvamar Sargadelos, y otro fue remolcado por otra embarcación hasta la Illa de Arousa, tras sufrir daños. Un tercer barco que también sufrió las embestidas de estos cetáceos pudo continuar navegando por sus propios medios.

Encuentros con más de una decena de embarcaciones en las Rías Baixas

Desde el pasado día 18 hasta hoy, las orcas han tenido interacciones al menos con doce embarcaciones, entre Camariñas y la Ría de Vigo, dejando al menos daños en cinco embarcaciones.

Quienes también pudieron disfrutar de su presencia, más que cercana, fueron los tripulantes del "Chasula", un barco dedicado a realizar rutas por las rías. Los viajeros, muchos de ellos extranjeros, disfrutaban de una jornada de avistamiento de aves marinas, cuando las orcas aparecieron rodeando al barco. “Limpiaron el caso del barco pero no se acercaron al timón, relata Isidro Mariño, que cuenta que el encuentro fue toda una experiencia "inolvidable para los viajeros".

Bruno Diaz, director del Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI) también salió este fin de semana a su encuentro, con el barco de investigación del Instituto. Desde el BDRI confirman que el sábado entraron al menos siete ejemplares por la zona de Aguiño, machos y hembras con una cría, y luego se dispersaron. El macho se fue a la zona de costa a la ría y las hembras y la cría hacia la isla de Sálvora y la de Ons, cuenta Bruno Diaz. Con su barco pudo seguir de cerca a las orcas, manteniendo una distancia prudencial para no asustarlas. "Es algo impresionante que nos permitirá conocer más sobre el comportamiento y ecología de esto animales" cuenta Diaz.