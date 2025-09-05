El mural de Eva Casais ya está en la tercera posición compitiendo por ser el mejor del mundo

Eva Casais colabora con la protectora de forma totalmente altruísta desde hace años

VigoEstá claro que el arte no tiene límites y si además va ligado a una causa tan valiosa como lo es la protección animal puede traspasar fronteras. Esto es lo que la artista viguesa Eva Casais ha conseguido con su último mural en la protectora de animales Os Biosbardos, ubicada en Ponteareas. Ha sido nominada por la plataforma internacional Street Art Cities y su intervención artística, realizada el pasado agosto de 2025, compite por ser considerada la mejor del mes a nivel mundial. ¡Y no le va nada mal! Es ya la tercera artista más votada.

Street Art Cities, una comunidad global dedicada a mapear y celebrar el arte urbano, destacó la obra de Casais por su impacto visual y social. En su descripción, la plataforma subraya que “el mural muestra a los animales que se cuidan en el refugio, con el objetivo de llevar color a un entorno que, por lo general, resulta gris y apagado. La obra fue realizada de forma altruista, con materiales donados por Pinturas EGA, de Vigo”.

Eva Casais ya había colaborado anteriormente con Os Biosbardos. "Todo empezó hace tres años cuando la protectora pidió si alguien se ofrecía a darle color al refugio, no lo dudé y me ofrecí a pintar un primer mural. En ese momento me enamoré de ese lugar e incluso adopté a una perrita". Ahora, imparte un taller de acuarela y cerámica allí y también colabora en el diseño del merchandising y en la tienda online del refugio. Todo lo recaudado es para ellos.

Una alumna le animó a volver a pintar. Para esta nueva intervención, pidió ayuda y también donaciones de pintura. Juancho, responsable de Pinturas EGA, no dudó en colaborar: “Me dijo que él se encargaba de las pinturas, porque también es un amante de los animales. Siempre que me involucro en un proyecto, él se involucra conmigo. Es una persona maravillosa”, afirma agradecida.

Una vez terminado el mural, Eva lo presentó a Street Art Cities. “Como muralista verificada, puedo subir mis trabajos a la plataforma. Después de enviarlo, me llegó un correo diciendo que podía postularlo como candidato al mejor mural del mes. Lo hice, y este fin de semana recibí la notificación de que había sido nominado”, cuenta emocionada.

La artista reconoce que compite en desventaja frente a obras respaldadas por grandes festivales o entidades públicas. “Es como un David contra Goliat, pero creo que esto traspasa lo estético y va más hacia lo social. La gente que me vota tiene unos ideales comunes conmigo y con la causa”, comenta.

El día 10 acaban las votaciones y por fin podremos conocer el resultado.

El apoyo de la comunidad

Casais ha recibido una oleada de apoyo tras compartir un vídeo solicitando votos. “Estoy abrumada por la cantidad de gente que lo ha compartido, le ha dado me gusta y ha votado. Ha superado todas mis expectativas”, dice con entusiasmo.

La artista quiso agradecer especialmente a quienes la ayudaron a pintar: María, Ana, Isabel y sus dos hijos, Susana, Dani y Moi. “Gracias a ellos pudimos abarcar un mural mucho más grande. Me ayudaron a fondear. Yo sola no lo habría logrado”, reconoce.

Finalmente, Eva insiste en la importante labor de Os Biosbardos, que acoge a numerosos animales abandonados y siempre necesita apoyo. Recuerda que durante la realización del mural, en plena ola de calor, el refugio se quedó sin agua. “El primer día dejamos nuestras botellas, que usábamos para limpiar pinceles, para que los perros pudieran beber”, relata. Insiste en que lugares como estos no deberían sufrir cortes de electricidad o agua y pide más apoyo institucional.