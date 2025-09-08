Redacción Galicia 08 SEP 2025 - 13:47h.

6.231 mujeres gallegas se encuentran actualmente bajo seguimiento del sistema VioGén

Galicia representa cerca del 6 % del total de 105.509 casos activos registrados a nivel estatal

Galicia se posiciona como la quinta comunidad autónoma de España con mayor número de casos activos de violencia machista, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior. En total, 6.231 mujeres gallegas se encuentran actualmente bajo seguimiento del sistema VioGén, un mecanismo nacional diseñado para coordinar la protección y el control de este tipo de violencia en el ámbito de pareja o expareja.

Estos datos, actualizados hasta el 31 de agosto de 2025, revelan que Galicia representa cerca del 6 % del total de 105.509 casos activos registrados a nivel estatal. Solo Andalucía, la Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias superan a Galicia en número de mujeres víctimas de violencia de género con expedientes abiertos y seguimiento activo por parte de las fuerzas de seguridad.

Un sistema para prevenir, proteger y alertar

El sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) fue puesto en marcha por el Gobierno en el año 2007 como una herramienta para valorar el riesgo de las víctimas, implementar medidas de protección adaptadas a cada caso y coordinar actuaciones entre instituciones. Este sistema permite generar alertas, realizar evaluaciones periódicas y dar seguimiento a cada expediente abierto, con el objetivo de prevenir agresiones futuras y mejorar la respuesta ante posibles reincidencias.

A través de VioGén, se clasifican los casos según distintos niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. A nivel nacional, la mayoría de los casos activos se concentran en los niveles medio o bajo, lo que no impide que un porcentaje importante implique situaciones especialmente peligrosas. Actualmente, 1.157 casos en toda España están catalogados como de riesgo alto, mientras que 19 presentan un riesgo extremo, lo que implica un potencial letal o una amenaza inmediata contra la vida de la víctima.

Perfil de las víctimas: mujeres entre 31 y 45 años

El análisis de los datos muestra también una distribución clara por franjas de edad. Las mujeres entre 31 y 45 años constituyen el grupo más afectado, con 48.982 casos activos en todo el país. Le siguen las mujeres de 18 a 30 años, con 26.395 casos, y el grupo de 46 a 64 años, con 26.260 casos. Además, se han registrado 1.384 menores de edad como víctimas activas de violencia de género, así como 2.488 mujeres mayores de 65 años.

En el caso concreto de los menores de edad, Interior advierte sobre una “combinación de indicadores especialmente preocupante”, que sugiere que la violencia que sufren por parte del agresor podría extenderse también a otras personas de su entorno inmediato, en particular sus madres.

Las mujeres con hijos a cargo, en mayor riesgo

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la situación de las mujeres que tienen hijos o hijas a su cargo. Se han identificado 11.982 casos de víctimas con menores dependientes, lo que supone un factor de especial vulnerabilidad. Según el Ministerio del Interior, en estas situaciones “aumenta de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima una violencia muy grave o incluso letal”.

Esto se debe, entre otros factores, a que el agresor puede utilizar a los hijos como instrumento de control, chantaje emocional o incluso como blanco directo de la violencia, lo que multiplica los riesgos tanto físicos como psicológicos para toda la unidad familiar.

Galicia: una radiografía preocupante

El hecho de que Galicia se sitúe como la quinta comunidad autónoma con más casos activos evidencia que la violencia machista no es un fenómeno aislado ni circunscrito a grandes núcleos urbanos. Al contrario, se trata de una realidad estructural que afecta a mujeres de todas las edades, niveles socioeconómicos y contextos geográficos.

Además, los datos reflejan únicamente los casos que han sido denunciados y registrados oficialmente. Muchas víctimas aún permanecen en silencio, sin acceso a los recursos de protección que ofrece el Estado, ya sea por miedo, dependencia económica, aislamiento o desconfianza en el sistema. Esto sugiere que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

Un problema estructural que requiere respuesta colectiva

Desde las instituciones y organizaciones especializadas se insiste en que la lucha contra la violencia de género no puede recaer únicamente en las víctimas, sino que requiere una respuesta integral, coordinada y sostenida por parte de toda la sociedad. La prevención en edades tempranas, la educación en igualdad, el fortalecimiento de los servicios sociales y la formación especializada para profesionales de todos los ámbitos son fundamentales para erradicar este problema.

El Ministerio del Interior recuerda que cualquier persona puede contribuir a salvar vidas si denuncia una situación de riesgo o presta apoyo a una mujer en situación de violencia. Existen múltiples canales para hacerlo de forma segura y confidencial, como el teléfono 016 (que no deja rastro en la factura), aplicaciones móviles específicas, y puntos de atención distribuidos por todo el territorio