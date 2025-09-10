Activan planes de emergencia por vertido al encallar un barco en Lanzarote con cinco tripulantes desnutridos

El Cabildo de Lanzarote ha activado el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en modo preemergencia ante la contaminación marina

Los tripulantes se encontraban muy débiles, descalzos y aseguraban que llevaban cinco días sin comer

Un barco ha encallado en la mañana de este miércoles en la costa de Órzola, por lo que el Cabildo de Lanzarote ha activado el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en modo preemergencia ante la contaminación marina por vertido diésel.

A bordo del pesquero viajaban cinco personas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron rescatadas sanas y salvas poco después de producirse el encallamiento. Los tripulantes se encontraban muy débiles, descalzos y aseguraban que llevaban cinco días sin comer, por lo que las autoridades están investigando las circunstancias de su viaje hasta Canarias.

La situación en la que se encontraba el barco fue descubierta por una persona que lo vio desde tierra y llamó al emergencias en torno a las 5.30 horas de la mañana, ha precisado el 112. Hasta ese momento, no se había recibido ninguna petición de socorro por parte de las personas que iban en el pesquero.

Sin embargo, minutos después del rescate, el barco comenzó a arder, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros, según ha adelantado La Provincia.

Tras el estallido del fuego, los equipos de emergencia detectaron manchas de diésel en el agua, señal de un posible vertido de combustible procedente del atunero siniestrado.

La activación del PEIN en preemergencia, según informa el Cabildo de Lanzarote en un comunicado, se basa en que las condiciones del buque y de la zona de encallamiento "pueden suponer un riesgo grave e inminente" para la biodiversidad marina, la salud pública y las actividades económicas costeras, incluyendo pesca y turismo.

En este sentido, indican que desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, en colaboración con los técnicos de Medio Ambiente y en continua comunicación con el Ayuntamiento de Haría, se ha trabajado durante la mañana de este miércoles para "mitigar al máximo posible" las afecciones que haya podido sufrir el ecosistema.

Tras activar el PEIN en modo preemergencia, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote continúa realizando todos los trámites "necesarios para tratar de, cuanto antes, retirar" la embarcación de la bahía de Órzola.

De esta forma, se pretende proteger en todo momento la biodiversidad y el ecosistema de la costa del norte de la isla.