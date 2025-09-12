Redacción Madrid Europa Press 12 SEP 2025 - 16:38h.

Madrid despliega un amplio dispositivo de seguridad para los finales de La Vuelta en La Bola del Mundo y en el circuito de la capital

El pelotón de La Vuelta amenaza con abandonar la competición si se repiten los altercados en las manifestaciones propalestinas

En la Comunidad de Madrid, por donde pasará La Vuelta a España este fin de semana y donde finalizará el domingo, se va a desplegar un dispositivo de seguridad sin precedentes con un total de 1.100 efectivos de la Policía Nacional y 400 agentes de la Guardia Civil. Informan en el vídeo Antonio Valverde y Marta Lilao.

Al igual que ha ocurrido en otras etapas de la ronda ciclista, ya se han convocado protestas propalestinas a lo largo del recorrido. No obstante, existen puntos concretos que preocupan de una manera especial. Se trata de la ascensión a La Bola del Mundo y el circuito urbano por distintos lugares de la capital, con el que se pone el broche final a la competición.

La Bola del Mundo, en la sierra de Guadarrama, cerca del límite con la provincia de Segovia, tiene una pista estrecha de apenas dos metros de ancho, con una gran inclinación y un piso en malas condiciones. Por ello, los deportistas deben tener especial cuidado este sábado con los espectadores que se sitúen a ambos lados del terreno.

Ya el domingo, 14 de septiembre, el público puede acompañar al pelotón en las nueve vueltas al trazado por el centro de Madrid. "Se va a liar", advierte un hombre, recordando que también hay una marcha a favor de Palestina y en contra del genocidio que está llevando a cabo Israel.

Ayuso: "Se está tentando contra la vida de estos ciclistas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes la "manipulación torticera" que se están haciendo con las manifestaciones propalestinas en La Vuelta Ciclista a España y ha censurado que los ciclistas tengan que llegar a la meta "con coacciones" y "rodeados de violentos, de pancartas y de gente que quiere boicotearles".

"Se está tentando contra la vida de estos ciclistas, contra la de todos. Se está acabando con la libertad para ser deportista y la libertad para ser aficionado", ha asegurado la dirigente autonómica, considerando que esta actitud es "bochornosa" porque está "destrozando la imagen de España ante el mundo".

De este modo, ha aludido a las personas que querían disfrutar este fin de semana de La Vuelta en Madrid y que van a tener que sentir "miedo en manos de aquellos que van dando lecciones de odio, de la paz y de la convivencia".

Ayuso cree que esto es porque se llama "Vuelta Ciclista a España" y, todo lo que representa España, a la izquierda la genera "urticaria". "Desde dentro y desde fuera, lo único que hacen es trabajar para aniquilarla. Así que ni va por Gaza, ni va por la humanidad, ni va por los derechos de absolutamente nadie", ha subrayado.