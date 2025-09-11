De los 200 alumnos que tenían que comenzar este jueves las clases solo cinco se han quedado en el centro y 30 se han trasladado al polideportivo municipal

3.000 alumnos de la zona afectada por la DANA comienzan el curso en barracones: "No nos queda más que aguantarnos"

ValenciaLa mayoría de las familias de alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Orba de Alfafar (Valencia) han decidido no llevar a sus hijos e hijas al centro con aulas prefabricadas donde este jueves se ha iniciado el curso escolar, tras sufrir un retraso de tres días, al tener dudas sobre la seguridad. Consideran que "no es el sitio ahora mismo apropiado para que esté nuestro alumnado allí" y es "un entorno hostil".

De los 200 alumnos que tenían que comenzar las clases, solo cinco han asistido a las aulas habilitadas en barracones. "Estarán con sus profesoras haciendo lo que lo que buenamente el profesorado puede hacer con los nenes que se han quedado allí", ha explicado Miriam Martínez, presidenta del AMPA.

El resto de familias se han negado a llevar a sus hijos al colegio tras la recomendación que este miércoles hicieron el AMPA y el propio ayuntamiento de Alfafar al considerarlo peligroso por las obras. "Hemos visto que los profesores nos acogían con mucho cariño y lo agradecemos porque ellos no tienen culpa de nada, pero este no es un entorno amable para nuestros hijos, es un entorno hostil", asegurado Sandra Almendros, madre de uno de los alumnos y miembro del AMPA.

Una treintena de los alumnos se han trasladado al polideportivo municipal habilitado por el ayuntamiento para que durante las horas lectivas, los alumnos puedan realizar actividades con monitores. "Los menores no están dando clase. Hay alumnado con necesidades educativas especiales y los profesionales que los acompañan están súper preparados. Los nenes están muy a gusto", ha asegurado Martínez.

El resto de escolares siguen en sus casas ante la falta de un centro en condiciones.

Graves deficiencias

Las madres del AMPA que han podido acceder este jueves a los barracones han comprobado las deficientes condiciones del centro. "Hay un fuerte olor a disolvente, ni una sombra en el patio, que es un secarral, trabajadores alrededor con materiales de construcción al alcance de nuestros hijos, clavos, no hay agua en los baños..", ha relatado Almendros.

La indignación y el enfado con la Conselleria de Educación entre las madres y padres no deja de crecer. No entienden que den por bueno este centro para iniciar las clases. "Por parte del colegio nos dicen que no están en condiciones, el ayuntamiento los apoya, pero la Conselleria dice que es perfectamente seguro para nuestros hijos", ha expuesto esta madre, que ha planteado "si los consellers estarían dispuestos a que sus hijos o nietos" fueran a este colegio.

La administración se remite al certificado señala que "la implantación de módulos prefabricados sita en C/ Joanot Martorell Nº10, CP 46910 de Alfafar (Valencia) para el CEIP Orba es segura para su utilización a todos los efectos (estructural, eléctrica, de evacuación y protección contra incendios, RITE, incluso instalación de agua fría y caliente sanitaria para los usuarios y resto de normativa de aplicación) incluidos los espacios exteriores".