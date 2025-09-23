Patricia Martínez 23 SEP 2025 - 15:08h.

El cuestionario estará disponible para los últimos cursos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP

Qué es el 'Termómetro Acoso Escolar': el test digital que permitirá detectar casos de 'bullying' en las aulas

Santiago de CompostelaLos centros educativos gallegos cuentan desde hace unos días con una nueva herramienta, con la que los docentes pueden intervenir de una manera ágil ante posibles situaciones conflictivas. El Termómetro Acoso Escolar es un cuestionario que permitirá a los centros educativos detectar posibles situaciones de acoso y reforzar una convivencia “respetuosa e inclusiva”. La iniciativa fue presentada la semana pasada desde la Consellería de Educación, y ya ha empezado a funcionar en algunos centros gallegos.

Los primeros en estrenarla y probarla son los docentes y alumnos del CEIP Cardenal Quiroga Palacios de Santiago. Olga Raíces es la directora del centro educativo, y explica cómo funciona el cuestionario: "es una aplicación informática muy sencilla de utilizar", detalla. "Son preguntas fáciles, sobre lo que viven los niños en las aulas y también en las redes," ya que tiene dos partes, "una para hablar de lo que les pasa en su entorno, y otra para reflejar comportamientos en redes sociales o aplicaciones de mensajería" detalla la responsable.

Así funciona la herramienta a través de un sencillo cuestionario

El cuestionario con el que funciona este novedoso “termómetro” estará disponible para los últimos cursos de Educación Primaria (5º y 6º), Secundaria, Bachillerato y FP. Su aplicación dependerá de la demanda de los tutores, que podrán activarlo en cualquier momento del curso escolar.

El Termómetro Acoso Escolar se plantea en tres bloques: hay preguntas sobre lo qué les ha pasado, lo que han visto como espectadores, o sobre alguna situación en la que hayan tenido algún problema. "Son iniciativas muy importantes para prevenir y poder actuar. Hay niños que no saben lo que está bien o está mal" cuenta Olga Raíces, que añade que hay muchos escolares a los que "les cuesta valorar lo que tiene realmente importancia y lo que no".

Los alumnos responderán a esta encuesta diseñada para detectar indicios de acoso. A partir de sus respuestas se genera un informe detallado, con el que la dirección del centro obtendrá información precisa sobre el clima de convivencia en las aulas. Todos los datos recabados se integrarán en una plataforma centralizada gestionada por la Consellería de Educación. El sistema asegura la confidencialidad y la anonimización de la información individual, con el objetivo de ofrecer a los equipos directivos una herramienta fiable que facilite la prevención y la detección temprana de posibles conflictos.

Destacan la importancia de detectar situaciones anómalas antes de que vayan a más

Pilar Fernández, jefa de estudios y tutora de sexto de Primaria en el CEIP Cardenal Quiroga Palacios de Santiago, añade una dificultad extra entre los alumnos: "lo difícil que es detectar casos de acoso en entornos online", y por ello "estas iniciativas siempre son bienvenidas", apunta. "A veces se hace complicado conocer si es una riña de un día o un acoso reiterado en el tiempo, nos falta algo de formación y por eso estas herramientas siempre son buenas" explica Pilar.

"La prevención es fundamental para que todo esto se corte, si nosotros detectamos una situación anómala, podemos trabajar sobre ella antes de que vaya a más", añaden estas docentes, que inciden que en ocasiones no se trata de situaciones de acoso, si no que también hay momentos de "convivencia complicada" que es fundamental detectar. La nueva herramienta se enmarca dentro de las medidas dirigidas a que los centros gallegos sean “lugares seguros, inclusivos y respetuosos" como destacan desde la Xunta de Galicia.