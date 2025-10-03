Sara Lago Ourense, 03 OCT 2025 - 00:01h.

Los drones podrían ser la salvación del viñedo en bancales en la Ribeira Sacra

Un primer ensayo para el transporte de la uva mediante drones se desarrolló en la bodega de Ribeira Sacra Finca Míllara

Los drones comienzan a tomar importancia en la salvación de los viñedos en bancales en la zona de la Ribeira Sacra. Estos viñedos en bancales son un sistema de cultivo singular e impactante visualmente, pero la falta de mano de obra y los altos costes de producción hacen que su futuro sea incierto.

Además de las pruebas del uso de drones para controles de madurez y detección de enfermedades en la vid, ahora se está comenzando a valorar su empleo para poder cargar y transportar por vía aérea las cajas de la uva vendimiada. Esta primera experiencia se desarrolló en Finca Míllara, en el municipio de Pantón, formando parte del proyecto Espacio para Servicios Aéreos Comerciales Innovadores (Escai).

Esta plataforma tecnológica, que está impulsada por la empresa pública Ineco, ahora tiene en marcha el proyecto específico Escai-Ribeira Sacra, con el fin de demostrar cómo estos servicios aéreos innovadores pueden llegar a constituir una herramienta de apoyo para la sostenibilidad del paisaje cultural.

La prueba realizada en la Finca Míllara consistió en el transporte de cajas de una mediante un dron para cerciorarse de si este sistema podría ser una alternativa en el proceso de vedimia en la Ribeira Sacra. El dron utilizado en este prueba fue un modelo DJI ClyCart 30 operado por el Grupo Elecnor, con su correspondiente autorización de vuelo por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Transportaron 20 kilos por vuelo en apenas tres minutos

El ensayo consistió en el traslado a la bodega de cajas de uva ya vendimiada en un viñedo cercano, que se encontraba en una fuerte pendiente en la ribera del Miño.

En la Ribeira Sacra la vendimia hasta ahora se realiza en condiciones muy particulares debido a la orografía. La mayor parte de los viñedos están plantados en bancales construidos en laderas con fuertes pendientes, lo que impide el uso de maquinaria. La recogida se hace manualmente, cortando los racimos uno a uno y depositándolos en cajas pequeñas para evitar que la uva se dañe. Después, las cajas se transportan a pie por senderos estrechos o se bajan mediante sistemas de raíles, poleas y pequeños montacargas. En algunas zonas, incluso se utilizan embarcaciones por el río para trasladar la uva hasta los puntos de recogida.

Por ello, la introducción de nuevas tecnologías como el uso de drones puede suponer un punto de inflexión en la vendimia tal y como la conocemos hasta ahora. Su uso podría reducir el esfuerzo físico de los vendimiadores, agilizar el proceso y minimizar el riesgo de accidentes.

Los incendios de este verano afectaron a muchas zonas de viñedos

Este año la sequía, el calor extremo y, sobre todo, los incendios en Galicia, que arrasaron más de 1.800 hectáreas en municipios como Pantón y Sober, alcanzando zonas de viñedo y dejaron a numerosos viticultores con pérdidas significativas. Aunque no todas las parcelas ardieron, el humo y la proximidad de las llamas afectó a la maduración de la uva y a la calidad final del vino. Para los productores, la incorporación de tecnologías como los drones no sólo supondría un avance logístico, sino también una vía de ayuda ante un escenario en el que el esfuerzo humano se ve cada vez más comprometido por los efectos del clima y los incendios.