El programa Reencontros de la Xunta de Galicia les ofrece la posibilidad de pasar dos semanas en Galicia y reencontrarse con sus familiares

Algunos de los emigrantes llevaban más de 50 años sin volver a su tierra, que dejaron siendo niños

VigoLa emoción nada contenida invadía cada rincón de la terminal de llegadas del aeropuerto vigués, cuando pisaron tierra gallega de nuevo, unos 200 emigrantes, algunos más de 50 años después de haber dejado Galicia, cuando solo eran unos niños.

Los emigrantes retornados a la comunidad esta semana viven actualmente en Venezuela, Cuba, Brasil, México, Bolivia, Argentina y Uruguay. Y han vuelto a Galicia gracias al programa ‘Reencontros con Galicia” de la Xunta, que les permitirá pasar aquí un par de semanas, con actividades, ocio y visitas culturales por toda la comunidad. Además, los que tengan aquí familiares que les acojan tienen la posibilidad de quedarse otros 15 días extra.

En el aeropuerto vigués les esperaban algunos familiares, y también el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, quien destacó la importancia de este programa, que “hace justicia” ya que permite volver a su tierra y reencontrarse con familiares a muchos emigrantes que dejaron Galicia por necesidad. Algunos de ellos llevaban hasta 70 años sin poder volver.

Emoción en los reencuentros y ganas de disfrutar de estos días

La emoción del regreso apenas dejan hablar a Darío Prado, gráfico de imprenta, ahora ya jubilado. "no tengo palabras" cuenta recién aterrizado. Se fue a Argentina en 1950 “ y hace 25 años que no venía”, cuenta con la voz entrecortada. “Iremos a pasear, no sé a donde nos van a llevar”, pero viene preparado para disfrutar de la estancia.

María y Daniel se fundieron en el aeropuerto en un abrazo casi eterno con su hija. Ella vive aquí porque vino con unas becas de la Xunta, cuentan sus padres “se enamoró de la tierra y de un chico y aquí se quedó”. Hace 60 años que ellos se fueron, cuentan, y hacía más de cinco que no veían a su hija.

José Fernández, se fue con solo 11 años a Argentina, siendo un niño, recuerda. Ahora con 87, apunta emocionado que “es muy lindo volver” y resume un sentimiento que muchos de los que un día se fueron llevan dentro: “uno se va y no se fue del todo”, reflexiona emocionándose.

Gonzalo es el veterano del grupo y el que menos pasó desapercibido a su llegada al aeropuerto. Con 100 años a sus espaldas, ha llegado desde Cuba, para encontrarse con su tierra y su familia. Aún agotado por el viaje le contaba a los periodistas que le encantaría quedarse más tiempo: “me gustaría quedarme hasta final de año por lo menos”.

El programa "Reencontros con Galicia" cuenta con más de 35 años de trayectoria, y tiene como objetivo facilitar el contacto de los gallegos del exterior mayores de 65 años con la Galicia actual y con sus familias. Los participantes se alojarán en las residencias de tiempo libre de la Xunta de Galicia en Panxón y O Carballiño. El programa permite que cerca de 200 gallegos residentes en el exterior disfruten de diversas actividades de ocio y visitas culturales durante su estancia, del 6 al 16 de octubre. Además, recorrerán diferentes localidades y ciudades gallegas para conocer el patrimonio cultural y natural de la comunidad.