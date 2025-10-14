Patricia Martínez 14 OCT 2025 - 04:01h.

El negocio lleva abierto desde 1982 y con su tobogoán acuático era todo un referente de los veranos vigueses

El Concello pretende con esta decisión poder seguir con el plan de regeneración de la playa, ganando metros de arenal

Compartir







VigoEl último de los negocios emblemáticos que seguía en funcionamiento en el paseo de la playa de Samil, en Vigo, tiene los días contados. Tras la demolición de "As Dornas", el "Camaleón" o el "Jonathan", la cafetería y restaurante Di San Remo, el último de los negocios históricos que se mantenía en funcionamiento en el paseo, tendrá que cerrar en unas semanas, al rechazarse la prórroga de su concesión.

La junta de gobierno de Vigo aprobaba hace unos días el informe de la Concejalía de Patrimonio en el que se rechaza la prórroga de la concesión del local, que expira en noviembre, tras 40 años de explotación, a pesar de que los propietarios habían pedido la ampliación.

La concesionaria del negocio, que lleva desde 1982 funcionando como heladería, cafetería y restaurante, solicitó el pasado mes de agosto una prórroga de 10 años más, alegando que en el pliego inicial, de noviembre de 1985, no se establecen 40 años como plazo máximo e interpretaba que se podía ampliar hasta los 50 al considerar que es el máximo previsto para las concesiones de servicio recogido en el artículo 115.4º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales , pero esta ampliación no fue concedida. Los actuales propietarios del negocio todavía no se han manifestado públicamente para valorar el cierre del negocio. Este lunes el negocio permanecía cerrado al público, y sin personal en su interior, con un cartel que anunciaba un periodo de vacaciones que terminaba el pasado 21 de septiembre.

Un tobogán acuático sin licencia que era todo un icono turístico

El próximo 14 de noviembre de 2025 es la fecha fijada para el fin del plazo de la concesión y entonces se despedirá un local que ha sido referencia tanto por su ubicación, como por el mítico tobogán acuático que tenía en el exterior, y que fue todo un atractivo turístico durante casi 30 años. El tobogán, que en su momento se consideraba una gran atracción sobre todo para los niños, comenzó a funcionar en 1986 y contaba con sus propios socorristas. Nunca tuvo licencia municipal y finalmente fue desmontado en 2015, tras una orden judicial.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su desaparición fue entonces un adiós muy comentado en la ciudad de Vigo, que perdía un icono turístico, para bañistas de todas las edades. En aquellos años, llamaba la atención que en la lista de normas de funcionamiento de uso del tobogán, se destacara que era obligatorio el bañador, porque en sus inicios no fueron pocos los que intentaron lanzarse vestidos por el tobogán y acabar en a la piscina, instalada a sus pies.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Su desaparición permitirá avanzar en el proceso de regeneración de la playa

La demolición del mítico local va a permitir, según el Concello de Vigo, acelerar el proceso de regeneración de Samil, eliminando la edificación para poder ganar más metros de playa. Y para seguir dando servicio a los bañistas, el Concello ampliará el número de quioscos de la playa, en un modelo, que según afirman, ya está funcionando.

La intención del gobierno municipal es seguir ganando metros a la playa en más tramos, después de la primera fase de reconstrucción del paseo, que finalizó en septiembre. En este proceso, se recuperó parte de la zona dunar de Samil, con la construcción de un nuevo tramo de paseo, donde se han ganado unos 25 metros de playa, entre la playa de la Fuente y la pista de patinaje. Los planes del Concello pasan ahora con poder seguir ganando metros de playa tras la desaparición del emblemático local que estaba situado en medio del paseo.