El Gobierno balear sanciona a la cantante Katy Perry por el polémico rodaje de su videoclip en Formentera

Tras recibir un sinfín de críticas sobre el déficit de venta de entradas de su gira 'Lifetimes', el equipo de Katy Perry ha decidido romper el silencio y poner las cifras sobre la mesa.

Tal y como ha revelado, la cantante ha recaudado con su tour de conciertos más de 80 millones de dólares. Esta cifra no incluye las futuras fechas en América Latina, Europa y China, por lo que se espera que el total final supere con creces esa cantidad.

Según datos confirmados por Billboard, hasta el momento se han vendido 1,1 millones de entradas en 45 shows, lo que ha generado un ingreso bruto que ya supera los 68 millones de euros. La gira continúa y está prevista que cubra un total de 91 conciertos, incluyendo paradas en Asia, Sudamérica, Europa -en España serán el 9 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid- y el cierre en Abu Dhabi el 7 de diciembre.

Con este informe, Perry ha querido acallar a los 'haters' que cuestionaban desde sus looks espaciales hasta sus coreografías y problemas de escenario. Críticas que recibe desde su inicio en abril en Ciudad de México, siendo blanco de comentarios negativos, y tras su participación en el vuelo espacial únicamente femenino con Blue Origin.

Para poner estas ganancias en perspectiva, su gira 'Prismatic World Tour' fue una de las más exitosas de su carrera: recaudó más de 100 millones de dólares en 149 shows. Además, en 2015 fue la artista femenina mejor pagada, gracias a esa gira y a sus lucrativos contratos de marca. Entre 2021 y 2023, su residencia en Las Vegas, 'Play', también generó ingresos significativos: cerca de 46,4 millones de dólares.

Pese a que todo apunta a que su vida profesional está en uno de sus mejores momentos, su realidad es otra. Estas cifras llegan en medio de su ruptura de Orlando Bloom tras casi una década juntos, una hija en común y tras anunciar su compromiso, marcando el final de una de las relaciones más mediáticas de los últimos años.