Patricia Martínez 12 JUN 2025 - 07:00h.

Más del 40% de los asistentes al festival vienen de fuera de Galicia

El Concello de Santiago ha establecido un sistema de buses lanzadera para facilitar los accesos

Santiago de Compostela, A CoruñaTodo está listo en el compostelano Monte do Gozo para el arranque de la sexta edición de O Son do Camiño, considerado como el festival más grande del norte de España.

Desde este jueves 12 y hasta el sábado 14 de junio se espera que cerca de 130.000 personas acudan al festival que en esta edición suma más de 40 artistas nacionales e internacionales de primer nivel en su cartel. Artistas como The Prodigy, Amaral, Dani Fernández, Estopa, Steve Aoki o Bad Gyal actuarán este fin de semana en el Monte do Gozo, en un evento que ha llenado los establecimientos hoteleros de Santiago y de los alrededores.

Más del 41% del público procede de fuera de Galicia, con fans llegados de Reino Unido, Portugal, Suiza o Italia. En su anterior edición, O Son do Camiño fue el evento de pago más grande del norte de España con cerca de 130.000 asistentes y uno de los diez festivales de España con mayor afluencia, unas cifras que esperan se repitan este año, según afirmó en la presentación del evento Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia.

Con O Son do Camiño se marca el inicio de la temporada de festivales en Galicia. A pocas horas de que arranquen los conciertos, todavía quedan un puñado de entradas disponibles para jueves y viernes, mientras que las del sábado están agotadas, como también los abonos. Aún quedan disponibles algunos abonos VIP para todo el festival.

Más de 40 artistas nacionales e internacionales de primer nivel completan el cartel

En cuanto a la programación para este jueves, los artistas Mikel Izal, Nil Moliner, Dollar Selmouni, Paul Thin, Galician Army y Filloas pisarán el Monte do Gozo. Se suman a ellos los espectáculos en el escenario Son Electro by Repsol, especializado en música electrónica y que contará con djs como Bárbara Lago, Benwal, Dexphase, Indira Paganotto, Teresa Ferreiro y Vendex.

Durante la segunda jornada del festival del viernes, será el turno de la banda Kasabian, Bad Gyal, Kase.O , Amaia, Carolina Durante, Juan Magán, Siloé, Merino y Aiko. Por su parte, en Son Electro by Repsol estarán Adiel, Àme (Live), Andrés Campo, Héctor Llamazares, Karras Martínez y Mand Le Tough.

Finalmente, el evento se cerrará el sábado 14 con las actuaciones de The Prodigy, Estopa, Amaral, Steve Aoki, Dani Fernández, La La Love You, Lia Kali, Marlena, The Rapants, Tain y Capital Voskov. Mientras que la zona de electrónica albergará a Dennis Cruz, Honey Dijon, Jayda G, Tsha, Viviana Casanova y Yahaira. Aquí se pueden consultar todos los horarios completos del festival.

El festival contará nuevamente, tras su creación el año pasado del Espazo de igualdade e Punto lila e arco iris de la Xunta de Galcia, que después recorrerá los principales festivales gallegos.

O Son do Camiño tiene un impacto que va mucho más allá de la música. Según datos de Turismo de Galicia, el festival generó en 2024 más de 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos, con un impacto económico directo superior a los 23 millones de euros. La ocupación en los establecimientos de la capital gallega está por encima del 90% estos días, con la previsión de que se puedan llenas las pocas plazas que siguen disponibles.

300 efectivos pendientes de la seguridad

Para garantizar la seguridad en las fechas del festival, en Santiago se desplegarán más de 300 efectivos, entre Policía Nacional, Policía Local y Bomberos. Asimismo, contarán con el apoyo de un sistema de drones y antidrones. La labor de los medios del Estado la completan Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y un puesto avanzado de la Axega.

La recomendación para quienes lleguen en coche es dejarlo en las zonas de aparcamiento habilitadas, ya que no se podrá acceder al recinto ni en coche particular ni en taxi. Las opciones más cercanas son el parking de la Cidade da Cultura, compatible para coger la lanzadera, las inmediaciones del estadio Vero Boquete de San Lázaro, o el parking Multiusos Fontes do Sar, recomendado para campistas y cercano al bus lanzadera.

Para desplazarse, mejor el transporte público

Respecto al transporte, el Ayuntamiento mantiene los autobuses lanzaderas con el fin de "evitar los problemas de tráfico". Estos autobuses saldrán desde la Cidade da Cultura y también desde el centro de la ciudad, desde las 15.00 hasta las 22.30 horas de manera continuada, con viajes de vuelta desde las 22.30 hasta las 05.00 de la madrugada durante los tres días de festival. Esta medida es paralela al correspondiente plan de circulación establecido, ya comunicado a los vecinos de la zona, con los cortes correspondientes y con las tarjetas que autorizan el paso. "En ese sentido, no esperamos grandes obstáculos", han asegurado desde el consistorio compostelano.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.