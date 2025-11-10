Sara Lago 10 NOV 2025 - 11:09h.

El fallecido, de 42 años, apareció sin vida en la antigua nave de Pescanova, un edificio en ruinas donde pernoctan personas sin hogar

Es la segunda muerte en tres días en espacios utilizados para dormir por personas vulnerables, tras el crimen en la vieja estación de autobuses

VigoVigo vive una semana trágica para las personas sin hogar. Apenas tres días después del crimen ocurrido en la vieja estación de autobuses, resuelto con la detención e ingreso en prisión provisional de la presunta autora, la Policía Nacional ha abierto una nueva investigación tras hallarse el cuerpo sin vida de un hombre de 42 años en la antigua nave de Pescanova, en Jacinto Benavente.

El aviso se recibió el domingo al mediodía y movilizó a Policía Local, Policía Nacional, bomberos y sanitarios de emergencia. A su llegada, los agentes localizaron el cadáver en el interior de la nave, un edificio en ruinas que desde hace años sirve como punto de pernocta para personas sin recursos y que ha registrado numerosos conatos de incendio y actuaciones policiales.

Las primeras pesquisas apuntan a que la víctima cayó desde una altura aproximada de seis metros, aunque las circunstancias de la caída aún no están claras. Fuentes policiales señalan que, en un inicio, no se observaron signos evidentes de violencia. Sin embargo, la investigación no descarta ninguna hipótesis. Agentes de la Policía Judicial y de la Policía Científica inspeccionaron el lugar para determinar si el punto donde se encontró el cuerpo coincide con el lugar de la caída, o si hubo desplazamiento posterior. También se analizan testimonios sobre posibles gritos o una pelea escuchados horas antes, informaciones que deberán verificarse.

La autopsia será determinante para orientar la investigación y esclarecer si se trató de un accidente, una caída voluntaria o si existió algún tipo de intervención de terceros. Durante la inspección, los agentes identificaron a unas 12 personas que se encontraban en la nave, la mayoría habituales del edificio.

Un edificio en ruinas y habitual escenario de emergencias

La antigua nave de Pescanova, actualmente propiedad del fondo Blackstone, es una construcción de más de 21.000 metros cuadrados distribuidos en cinco alturas. Su estado de abandono la ha convertido en un punto recurrente de intervenciones policiales y de bomberos.

Solo en los últimos doce meses, la Policía Local recibió casi una veintena de alertas por incendios o conatos en su interior. Su insalubridad, su estructura deteriorada y la acumulación de residuos la han convertido en un entorno de riesgo tanto para quienes se refugian allí como para los equipos de emergencia que intervienen en él. El verano pasado, una mujer tuvo que ser rescatada tras precipitarse a un pozo interior, un episodio que ya evidenciaba la inseguridad del edificio. Ayer, como parte de las diligencias, la Policía Local remitió un informe para requerir a la empresa propietaria que proceda a tapiar completamente la construcción con el fin de evitar nuevas entradas.

Personas sin hogar, entre la vulnerabilidad y el riesgo

La muerte del hombre de 42 años se suma al reciente homicidio del jueves en la vieja estación, donde una persona sin hogar falleció tras ser apuñalada, lo que ha generado preocupación social sobre la situación de quienes carecen de vivienda en Vigo. Las organizaciones que trabajan con personas vulnerables en la ciudad alertan desde hace años del deterioro de los espacios en los que estas personas se ven obligadas a pasar la noche, y de la necesidad de medidas estructurales que garanticen su seguridad. La Policía mantiene la investigación abierta a la espera del informe forense y la reconstrucción de los hechos.