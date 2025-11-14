Sara Lago 14 NOV 2025 - 14:49h.

La Policía Local y Nacional intervinieron tras recibir vídeos de los vecinos que mostraban a dos hombres amenazándose con herramientas peligrosas

Una mujer, familiar de uno de los implicados, resultó herida durante la actuación policial y tuvo que ser intervenida en el CHUF

FerrolUn violento altercado entre dos hombres armados con una motosierra encendida y un rastrillo provocó momentos de gran tensión este jueves por la mañana en el barrio de Caranza, en Ferrol. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas en la calle Armada Española, a pocos metros del cruce con la avenida de Castelao, y terminaron con detenciones y una mujer herida.

Según confirmó el Concello de Ferrol, ambos hombres son “conocidos” de la Policía Local, y la escena quedó registrada en múltiples vídeos grabados desde viviendas de la zona e incluso desde el Instituto de Educación Secundaria Carvalho Calero. En las imágenes se observa a uno de los implicados, situado en un aparcamiento, alzando y accionando una motosierra mientras amenaza a otro hombre situado a más de 100 metros, que sostiene un rastrillo y, según se aprecia en las grabaciones, también un cuchillo.

Pese a los momentos de tensión y a que ambos se tantean durante varios minutos, el enfrentamiento no llegó a convertirse en una pelea física. Finalmente, el hombre de la motosierra subió a un vehículo que lo esperaba, mientras el otro implicado salió tras él a pie.

Intervención policial y un herido

Minutos después, agentes de la Policía Nacional y Local se desplazaron hasta la zona. Fuentes municipales señalaron que uno de los implicados presentaba heridas de carácter leve, motivo por el que fue requerida una ambulancia.

Tras localizar al hombre armado con el rastrillo, se dio otra situación que tensó aún más el ambiente. La esposa del otro implicado irrumpió en la escena y se produjo una trifulca que obligó a los agentes a reducirla.

La intervención policial se dio por concluida pasadas las 11:15 horas, aunque la mujer terminó con diversas lesiones, incluida una brecha en la cabeza, según su familia. Actualmente se encuentra en el CHUF, donde ha sido intervenida de urgencia. Los allegados no descartan interponer una denuncia contra los agentes, a quienes acusan de haberla agredido durante la reducción.

La investigación continúa abierta para esclarecer el origen del enfrentamiento y determinar si hubo más personas implicadas.