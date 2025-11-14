Sara Lago 14 NOV 2025 - 12:27h.

La víctima sufrió una amputación parcial, un traumatismo craneal y 80 días de curación, además de secuelas estéticas

El tribunal descarta la amputación total del dedo y rebaja las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular

FozLa Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a un joven de unos 30 años a pagar una indemnización de 11.974 euros por arrancar de un mordisco parte del dedo índice a otro hombre durante una pelea ocurrida en agosto de 2022 en Foz.

El tribunal rechaza las peticiones de cárcel formuladas tanto por la Fiscalía, de cinco años, como por la acusación particular de seis años, al considerar que no se produjo una amputación total del dedo, requisito indispensable para aplicar un tipo cualificado de lesiones que sí conllevaría penas de prisión más elevadas.

La Audiencia Provincial concluye que lo ocurrido encaja en un delito de lesiones, pero no en su modalidad agravada, como pretendían tanto la Fiscalía como la acusación particular, al no darse una amputación completa del dedo, ni una pérdida funcional del miembro afectado, ni una deformidad permanente. Por ello, fija la pena en un año y nueve meses de prisión.

La pelea y las lesiones

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de agosto de 2022, en el exterior de un local hostelero de Foz. El acusado y la víctima, que habían tenido un conflicto previo, se encontraron y terminaron enzarzados en una violenta pelea. Ambos cayeron al suelo y, durante el forcejeo, el procesado mordió el dedo índice izquierdo de la víctima, arrancando parte de la falange distal.

El perjudicado sufrió además un traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento y tuvo que ser sometido a cirugía para la reconstrucción del muñón. El tiempo de curación total ascendió a 80 días, con 61 de perjuicio personal básico, 19 moderado, y secuelas estéticas consideradas ligeras.

Aunque existieron versiones contradictorias, incluida la presencia de un cuchillo en manos de personas del entorno de la víctima y golpes de terceros durante el forcejeo, la Audiencia considera acreditado que fue el acusado quien provocó la mutilación parcial.

Indemnización y responsabilidad civil

La Audiencia fija en 11.974 euros la compensación económica a la víctima: 6.003 € por perjuicio estético 2.879 € por secuela 2.007 € por 61 días de perjuicio básico 1.083 € por 19 días de perjuicio moderado Además, el condenado deberá abonar 1.245 euros al Sergas por la atención sanitaria prestada.

La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.