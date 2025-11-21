Ángel, el hombre acusado de asesinar en 2023 a su expareja Beatriz delante de sus hijos en Baiona, acepta 25 años de cárcel

El acusado del crimen de Baiona en 2023 reconoció que mató a su exmujer atacándola con un cuchillo y un hacha

El acusado de haber matado a su expareja delante de sus hijos en Baiona (Pontevedra) en febrero de 2023 ha aceptado este viernes una condena de 25 años por el crimen y el daño psíquico a los pequeños.

Así se ha determinado en una vista de conformidad que se ha celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, tras haber llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y la acusación particular.

Una conformidad que también se intentó en septiembre, pero entonces sin éxito, cuando las acusaciones estaban dispuestas a rebajar la pena de prisión hasta los 26 años, un año más de lo que ahora ha aceptado.

El asesinato de Beatriz

Beatriz, la mujer de 47 años asesinada, había vivido durante años bajo un miedo constante que sus familiares no han dejado de recordar desde entonces. “Ella siempre dijo que la iba a matar y la mató. Ella siempre tenía miedo”, lamentaban, aludiendo a las amenazas que la víctima había compartido con su entorno mucho antes de que el crimen se consumara.

Aquella tarde, el agresor, Ángel, acudió a la vivienda para entregar a los hijos que tenían en común, un momento que aprovechó para atacar brutalmente a su expareja. El asesinato se produjo ante la puerta del domicilio situado en el número cuatro de la calle San Roque, en el barrio de A Percibilleira (Baiona).

Allí, y en presencia de los dos menores, de nueve y siete años, el hombre acabó con la vida de Beatriz antes de huir del lugar. La secuencia de los hechos dejó profundamente impactada a la comunidad, que ya conocía el historial de amenazas y el clima de miedo que la víctima había padecido durante largo tiempo.