Galicia

Ángel, el hombre acusado de matar a su expareja Beatriz delante de sus hijos en Baiona, acepta 25 años de prisión

Ángel, el hombre acusado de matar a su expareja Beatriz en 2023 en la localidad pontevedresa de Baiona
Ángel, el hombre acusado de matar a su expareja Beatriz en 2023 en la localidad pontevedresa de BaionaInformativos Telecinco
El acusado de haber matado a su expareja delante de sus hijos en Baiona (Pontevedra) en febrero de 2023 ha aceptado este viernes una condena de 25 años por el crimen y el daño psíquico a los pequeños.

Así se ha determinado en una vista de conformidad que se ha celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, tras haber llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y la acusación particular.

Una conformidad que también se intentó en septiembre, pero entonces sin éxito, cuando las acusaciones estaban dispuestas a rebajar la pena de prisión hasta los 26 años, un año más de lo que ahora ha aceptado. 

Beatriz, la mujer asesinada por su expareja, Ángel, en Baiona
Beatriz, la mujer asesinada por su expareja, Ángel, en BaionaInformativos Telecinco
El asesinato de Beatriz

Beatriz, la mujer de 47 años asesinada, había vivido durante años bajo un miedo constante que sus familiares no han dejado de recordar desde entonces. “Ella siempre dijo que la iba a matar y la mató. Ella siempre tenía miedo”, lamentaban, aludiendo a las amenazas que la víctima había compartido con su entorno mucho antes de que el crimen se consumara.

Aquella tarde, el agresor, Ángel, acudió a la vivienda para entregar a los hijos que tenían en común, un momento que aprovechó para atacar brutalmente a su expareja. El asesinato se produjo ante la puerta del domicilio situado en el número cuatro de la calle San Roque, en el barrio de A Percibilleira (Baiona).

La mujer asesinada en Baiona por su expareja en Baiona logró escapar de él en un primer momento
La mujer asesinada en Baiona por su expareja en Baiona logró escapar de él en un primer momento

Allí, y en presencia de los dos menores, de nueve y siete años, el hombre acabó con la vida de Beatriz antes de huir del lugar. La secuencia de los hechos dejó profundamente impactada a la comunidad, que ya conocía el historial de amenazas y el clima de miedo que la víctima había padecido durante largo tiempo.

