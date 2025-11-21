Alberto Rosa 21 NOV 2025 - 17:50h.

El mítico actor Bruce Willis lucha a día de hoy contra una demencia frontotemporal, enfermedad que le detectaron en el año 2022 y que supuso su retirada del mundo de la interpretación. A sus 70 años, Willis se enfrenta a una complicada enfermedad cuyo diagnóstico impactó de lleno en su vida profesional y personal.

Tal y como explicaba el pasado mes de mayo su mujer, Emma Heming, el día que recibió el diagnóstico, Bruce “no tenía ningún plan, sin orientación, solo sintió conmoción”, confesaba la modelo británica. Durante todo este tiempo, su lucha contra la demencia frontotemporal ha continuado sin descanso. Este viernes, su hija, Rumer Willis, ha ofrecido una desgarradora actualización sobre su padre.

Lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde respondió preguntas de sus seguidores. Una de las preguntas fue por el estado de salud de su padre. Explicó que es “difícil de responder porque, la verdad es que a nadie con DFT le va bien”.

Rumer explicó que Bruce, de 70 años, está “bien teniendo en cuenta que padece demencia frontotemporal”. La actriz confesó que “esos parámetros” influyen en cómo percibe la situación. Aun así, se siente “tan feliz y agradecida” de poder seguir “abrazándolo”. Y “tanto si él la reconoce como si no”, cree que él “reconoce el amor” que ella siente a cambio.

Aunque Bruce ya no es el padre que ella conoció, Rumer todavía ve “una chispa en él”, lo que significa que “se siente muy bien”. La cantante también agradece poder llevar a su hija de dos años, Louetta , a visitar a su abuelo.

Gracias al libro publicado por su mujer, Emma Heming Willis, y por las declaraciones que ella misma ha hecho en varios programas de televisión a la hora de promocionarlo, se conoce que el famoso actor, que dio vida al indestructible John McClane en 'Jungla de Cristal', está viviendo en una casa separada de la que, hasta ahora, era su vivienda habitual.

Para Emma, que hasta pensó en separarse cuando todavía no entendía el por qué del cambio radical de conducta de su marido, tomar la decisión de llevarle a una segunda residencia fue una de las "más difíciles de toda su vida", pero ahora sabe que allí está médicamente atendido durante las 24 horas del día. "Es lo que Bruce hubiera querido, por el bien de nuestras hijas. Él no quería que fuesen ellas las que hubieran tenido que adaptar su casa a sus necesidades médicas", dijo en la televisión americana. Y esa atención continua se ha hecho visible en la última aparición pública del actor.