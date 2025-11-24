Sara Lago 24 NOV 2025 - 12:17h.

Un joven ha sido ingresado tras recibir dos puñaladas en la Alameda de Santiago durante una pelea con otro hombre, que huyó después del ataque

a discusión, según la Policía, estalló porque la víctima “se metió” con la novia del agresor

Santiago de CompostelaUn joven resultó herido con arma blanca en la tarde del sábado en la Alameda de Santiago de Compostela, en las inmediaciones de la conocida estatua de As Dúas Marías, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional. El agresor habría apuñalado a su víctima después de una discusión que, según indican las mismas fuentes, se originó porque el herido “se metió” con la novia del autor del ataque.

El incidente se produjo alrededor de las 20:30 horas, momento en el que se habría desencadenado un enfrentamiento verbal que escaló hasta la violencia física. Durante la reyerta, el agresor sacó un arma blanca y propinó al menos dos puñaladas al otro joven, heridas por las cuales fue trasladado en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Fuentes policiales han informado de que la víctima está fuera de peligro.

El autor se dio a la fuga tras la agresión

Tras el ataque, el autor huyó del lugar, y en la tarde del domingo aún no había sido localizado por las fuerzas de seguridad. Por el momento todavía no se ha informado de detenciones ni de un sospechoso identificado públicamente.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles del suceso, incluyendo la dinámica de la pelea, el tipo de arma utilizado y el estado posterior del agresor. Mientras tanto, se analiza si hubo agravantes y el móvil real de la agresión más allá de la disputa sentimental.

Otros casos similares

Este apuñalamiento reciente no es un hecho aislado en la Alameda de Santiago, un lugar que ya ha vivido incidentes graves en años anteriores. En mayo de 2023, durante las Fiestas da Ascensión, un menor de 14 años recibió una puñalada en el muslo cerca de la iglesia de Santa Susana, en plena Alameda, cuando se encontraba entre otros jóvenes en el recinto festivo.

La investigación de aquellos hechos concluyó con la detención de otro menor, conocido de la víctima, como presunto autor del apuñalamiento. En ese momento, se manejaron hipótesis de venganza, aunque las causas exactas nunca llegaron a aclararse del todo y las declaraciones de los testigos fueron muy limitadas. Además, el lugar donde ocurrió la agresión coincidía con una zona habitual de botellón durante las fiestas, lo que contribuyó a reforzar las dudas sobre la seguridad en estos espacios cuando se concentran grupos numerosos de jóvenes.

Ahora, las autoridades locales y policiales mantienen abierta la investigaci�ón para poder esclarecer lo sucedido y avanzar en la identificación del agresor, mientras se refuerzan las medidas de vigilancia en zonas conflictivas.