PalenciaLa Policía Nacional ha detenido en Palencia a un varón -de entre 30 y 40 años- por intentar estrangular y causar unas 40 lesiones con arma blanca a una mujer en la calle Mayor. Los hechos ocurrieron a las 05:30 horas. Los vecinos fueron los que avisaron de una pelea, golpes y gritos en una vivienda de la calle Mayor. Instantes después, avisaron a la Policía Local y Nacional y tiraron la puerta abajo al no responder a sus llamadas.

Al entrar en el piso, los agentes encontraron a dos personas ensangrentadas y una botella de vidrio rota. La mujer presentaba heridas en el cuello, al parecer, por el intento del agresor de estrangularla con un cordel -un cable o una cuerda- que se rompió, así como unas 40 heridas causadas con un arma blanca.

La víctima sigue ingresada en el hospital

Los funcionarios policiales redujeron al presunto agresor, que se ha resistido y llegaron a causar lesiones a tres agentes, y lo detuvieron. La víctima fue evacuada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada en un centro hospitalario en estado grave. Aunque en principio su vida no corre peligro.

Según las primeras investigaciones, no tienen relación y podrían haber concertado una cita en un piso a través de una aplicación de contactos. Poco después, se habría producido una pelea por algún tipo de desavenencia entre ellos, aunque aún se trata de esclarecer lo ocurrido.