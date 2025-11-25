Jorge Bergantiños 25 NOV 2025 - 13:19h.

La mujer de 25 años quiso marcharse de la vivienda para proteger su salud y fue interceptada en el portal por su pareja

El varón se mostró con actitud "desafiante y violenta" en la intervención de los agentes de la Policía Local

Compartir







VigoLa Policía Local de Vigo ha detenido a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en la madrugada del sábado. Los agentes acudieron a una llamada al 092 que advertía de una fuerte discusión entre una pareja en un portal de la calle Sanjurjo Badía, al norte de la ciudad olívica.

Allí, a su llegada, vieron cómo el varón sujetaba por el brazo en contra de su voluntad a su pareja, una mujer embarazada de 25 años. Los hechos se produjeron en torno a las dos de la madrugada, por lo que muchos vecinos de la zona escucharon los gritos.

PUEDE INTERESARTE Un abogado especializado en violencia de género condenado por favorecer la prostitución en un piso de Ourense

Según fuentes policiales, la discusión habría comenzado tras la entrada del varón a su domicilio de forma alterada. Su pareja, con signos evidentes de nerviosismo, tomó la decisión de abandonar su casa en plena noche para evitar que esa situación de ansiedad pudiese repercutir en su salud y en su estado de gestación.

La joven no consiguió marcharse lejos, el detenido la alcanzó en el portal, lugar donde se produjeron los hechos citados. En un primer momento, trataron de calmar al chico, una situación que no llegó a buen puerto debido a su actitud desafiante. La víctima logró escabullirse para contar todo lo que había sucedido a la policía.

Los patrulleros trataron de interponerse entre ellos, en una situación tensa debido al estado de la chica. Se colocaron de forma en la que ambos no podían comunicarse aunque una y otra vez el varón se mostraba tenaz en llamar la atención de su pareja.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La situación subió de tono cuando el individuo después de bracear, comenzó a proferir insultos y amenazas a los agentes, lo que provocó finalmente su detención, tras ser reducido para evitar que les agrediera o que se lesionase a él mismo. Se enfrenta a cargos por desobediencia y resistencia grave a la autoridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Dos días antes, la Policía había intervenido otra vez entre la pareja

Al llegar al portal del barrio vigués de Teis, la Policía Local reconoció que se trataba de una pareja conocida por ellos, ya que tan sólo dos días antes, el jueves 20, también tuvieron que intervenir por unos hechos similares. En el momento que el detenido vio que le era imposible comunicarse con ella, que estaba siendo entrevistada por otros agentes, su actitud escaló de forma agresiva, mostrándose violento, según el atestado policial.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En la intervención, no tuvo que ser requerida la presencia de personal sanitario, no constan lesiones de gravedad ni por parte de la joven ni de los policías que la asistieron. Una vez instruidas las diligencias pertinentes, el detenido fue presentado ante la autoridad judicial.

25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Según datos oficiales, tres mujeres denuncian cada día agresiones en la ciudad. Este año, a fecha de la redacción de esta noticia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo acumula 1.099 denuncias, un 10% más que el año pasado, unas 100 al mes. Este incremento viene también ya que han asumido desde octubre las denuncias relacionadas con los delitos sexuales.

En datos referidos a Galicia, 7.602 mujeres interpusieron denuncias por violencia de género en 2024, una tendencia al alza en los últimos años con casi 2.500 denuncias más que en 2015 (5.210), según datos del Instituto Galego de Estadística. Implica una media de 20 demandas al día y supone el 5% del total del Estado.

En este 25 de noviembre están previstas diferentes manifestaciones que recorrerán el centro de las ciudades gallegas. Entre las más multitudinarias, comienzan todas a las 20:00 horas; la de Vigo, desde cruce de Vía Norte, la de A Coruña, desde el Obelisco y la de Santiago de Compostela, desde la Plaza 8 de marzo.