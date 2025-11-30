Redacción Galicia Europa Press 30 NOV 2025 - 13:39h.

El suceso ocurrió pasadas las 00:00 horas en la fuente de la plaza de Azcárraga de A Coruña

Al situarse el joven de 25 años en lo alto junto al monumento, éste cedió y ambos cayeron

A CoruñaUn joven se encuentra hospitalizado este 30 de noviembre tras resultar herido grave al derribar la estatua a la que se subió y, como consecuencia, caer al suelo en A Coruña. Así lo han asegurado los bomberos que acudieron al lugar del suceso.

El accidente se produjo pasadas las 00:00 horas cuando el chico de 25 años decidió escalar para situarse en lo alto de la conocida como Fuente del Deseo, ubicada en la plaza de Azcárraga de la ciudad coruñesa.

Al posar junto al monumento de una mujer tallada en bronce, sosteniendo un farol y que representa el deseo, la escultura cedió a su peso, se fracturó de su base y se precipitó a la misma vez que el joven. La Policía Local fue la primera en acudir all�í.

Luego, avisaron a los Bomberos de A Coruña para que revisaran que la estructura no tenía riesgo de derrumbe tras lo ocurrido. Sanitarios del 061 que se desplazaron al lugar atendieron y estabilizaron al herido, evacuado en ambulancia medicalizada al CHUAC.

Había sido denunciado por beber en la calle

Adyacente a la plaza de la Constitución, en la ciudad vieja del municipio, la que antiguamente se llamó plaza de la Harina o del Mercado llegó incluso a ser la principal de A Coruña durante siglos. Ya que en sus alrededores se ubicaron casas consistoriales.

Tras una remodelación del entorno en 1896, la plaza se dedicó al general Marcelo de Azcárraga, ministro de la Guerra en el gabinete de Cánovas del Castillo. En este espacio urbano estaba el joven accidentado junto a unos amigos.

Según publica 'La Opinión de A Coruña' con información de fuentes municipales, antes del suceso había sido denunciado por beber alcohol en la vía pública. E incluso uno de los integrantes de su grupo faltó el respeto a los agentes.

Precisamente desde el Ayuntamiento han avanzado que reclamarán los daños ocasionados a la estatua y su restauración al chico que sufrió un traumatismo craneoencefálico, además de diversas contusiones, fruto de la caída. Permanece en la UCI.