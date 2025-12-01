Sara Lago 01 DIC 2025 - 14:42h.

Un Akita Inu suelto, catalogado como perro potencialmente peligroso, mordió a un policía y a un vecino antes de dirigirse hacia un parque infantil

El Ayuntamiento advierte de sanciones que pueden superar los 15.000 euros por la tenencia irresponsable de este tipo de razas

PortonovoUn Akita Inu suelto, considerado perro de raza potencialmente peligrosa, ha provocado el pánico en Portonovo (Sanxenxo) tras protagonizar varios ataques consecutivos. El primer incidente se produjo cuando un agente de la Policía Local trató de retirar al animal de la carretera de circunvalación para evitar un accidente. En ese momento, el perro lo mordió en la mano y en un brazo antes de huir hacia el casco urbano.

Instantes después, un vecino que caminaba por la zona intentó apartarlo y también sufrió una mordedura en el brazo, quedando la chaqueta completamente desgarrada. El animal continuó su recorrido hacia una zona más concurrida mientras varios viandantes avisaban a emergencias.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando el perro se dirigió a un parque infantil, donde una niña de cinco años jugaba con su madre. En una acción rápida, un policía que estaba ya tras su rastro corrió hacia la menor y consiguió interponerse justo antes de que el animal la alcanzara ya que se había abalanzado contra ella, evitando lo que podría haber sido una tragedia. Poco después, el Akita quedó bajo control tras ser cercado en un espacio seguro hasta la llegada del servicio de recogida.

Posible sanción para la propietaria por no aparecer

Tras los ataques, la Policía Local solicitó la intervención del CAAN, pero la propietaria del perro no se presentó, pese a haber sido requerida. La normativa para la tenencia de perros potencialmente peligrosos contempla sanciones económicas de hasta 15.000 euros cuando un animal de estas características circula suelto o causa daños. A ello se suman las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de las lesiones sufridas por el agente y el vecino.

El incidente reaviva el debate sobre la tenencia responsable, especialmente en zonas turísticas y con gran afluencia de familias. La ley obliga a que estos perros circulen con correa corta, bozal, licencia en vigor y seguro de responsabilidad civil, medidas diseñadas precisamente para evitar episodios como el ocurrido en Portonovo.

No es la primera vez que sucede algo así en Galicia

El incidente de Portonovo no es aislado. En Ourense, en abril de 2025, una joven estudiante Erasmus resultó herida en la cara tras ser atacada por una perra mientras volvía a su domicilio. El animal, ya conocido por incidentes previos, mordió a la víctima en una mejilla y cerca del lacrimal. La investigación recayó en la unidad especializada de la Policía.

En A Estrada (Pontevedra), en noviembre de 2023, un perro de raza peligrosa, suelto y sin bozal, atacó a una pareja y a su mascota cuando paseaban por una calle cercana a un colegio. Los hechos generaron una denuncia por parte de la Policía Local, que recordó que los perros catalogados como peligrosos deben llevar siempre correa, bozal y licencia.

Estos episodios evidencian un patrón: los perros potencialmente peligrosos, cuando no están correctamente controlados, representan un riesgo real para la seguridad ciudadana, por ello es siempre importante seguir la normativa vigente.