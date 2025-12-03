Jorge Bergantiños 03 DIC 2025 - 13:19h.

La organización vecinal lo ha comunicado en redes sociales donde pide colaboración ciudadana para sufragar los gastos judiciales

El TSXG condenó en 2024 al ayuntamiento de Vigo por vulnerar derechos de una vecina con el ruido navideño durante la celebración 2022-2023

VigoLa Asociación de Vecinos de la Zona Centro de Vigo anuncia de nuevo acciones legales para “proteger nuestra ciudad, nuestra salud y nuestro patrimonio” del “caos” que denuncian sufrir desde 2019 por la celebración de la Navidad. Alertan de problemas de circulación, de dificultad para acceder a sus viviendas y trabajos, de suciedad y de contaminación lumínica y acústica durante tres meses.

En una publicación en redes sociales, piden la colaboración ciudadana para recolectar dinero para hacer frente a los gastos judiciales de en torno a 25.000 euros, que manifiestan necesitar para acudir a los tribunales “contra los responsables.” Un total de 10.000 euros en las pruebas periciales y 15.000 euros en los honorarios de los abogados.

No es la primera ocasión en la que se emprenden este tipo de acciones, en el año 2024 el TSXG condenó al ayuntamiento de Vigo por vulnerar derechos de una vecina con el ruido navideño así como la inviolabilidad del domicilio en la celebración de la Navidad 2022-2023. Los magistrados en la sentencia advirtieron que "existe un deber de los poderes públicos de garantizar el disfrute del descanso y tranquilidad mínima(...) y que debe prevalecer el derecho de los ciudadanos a la no recepción de ruidos molestos.”

Por parte del consistorio, Abel Caballero manifestó semanas antes del encendido navideño, que se realizarían 200 mediciones de ruido durante la celebración, para detectar las molestias para la vida cotidiana del ciudadano y actuar en consecuencia. “El desarrollo de la Navidad se tiene que compatibilizar, como venimos haciendo en los últimos años, con la convivencia en las zonas en las que se acogen los eventos” aseguró el alcalde.

Los vecinos mantienen que las sentencias judiciales "se ignoran"

El pasado 3 de noviembre, el TSXG, máximo órgano en la comunidad, consideró nuevamente que el Ayuntamiento de Vigo no cumplió adecuadamente con la sentencia citada anteriormente, que le obligaba a tomar medidas para reducir la contaminación acústica en la calle de esa vecina.

Es por ello por lo que ordenó en la nueva sentencia, que el gobierno local garantice que el ruido de la Navidad no vulnera los derechos fundamentales. La Asociación de Vecinos del Centro incluso antes del 15 de noviembre, fecha del inicio de la celebración, ya manifestaba su descontento al ver que durante los próximos meses su vida diaria se iba a ver alterada.

Ahora después de más de dos semanas en fiestas, la organización vecinal ha dicho basta, asegurando que han llegado a “soportar 81 dB en fachada y 46 dB en dormitorios” cuando el límite permitido, que varía en función del municipio, es de 35dB en dormitorios y en torno a 40-45 dB en el resto de estancias en horario diurno.

También ponen en el punto de mira especialmente la Alameda, “el jardín histórico y orgullo de la ciudad”, pulmón de la ciudad olívica, que fue el primer jardín público, creado en el siglo XIX. Los vecinos se quejan de que sufre un “deterioro año tras año por actividades mercantiles ilegales de una empresa madrileña” encargada de la explotación del mercado navideño que se celebra en esa zona. Han pedido a la Xunta de Galicia que sea declarada como Bien de Interés Cultural para una mayor protección, desde el Ayuntamiento mantienen que no lo es pero que su cuidado es similar al de una zona que si lo fuera.

Junto al comunicado donde piden ayuda, la organización adjunta un carrusel de imágenes que muestran principalmente la gran cantidad de tráfico que hay en esta época, prácticas de coches mal aparcados y suciedad. Dentro del objetivo marcado de 25.000 euros afirman que han llegado a más de la mitad, con 13.600 en el momento de la redacción de esta noticia.